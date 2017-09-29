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(Görüntülü Haber) 5 katlı apartmanda korkutan yangın

Mutlu YUCA- Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu

29 Eylül 2017 20:31

Mutlu YUCA- Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da 5 katlı apartmanın 1\'inci katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Kucaklarında çocuklarıyla dışarıya çıkan bina sakinleri büyük korku yaşadı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kültür Mahallesi Cem Sultan Caddesi\'ndeki 5 katlı apartmanın 1\'inci katında İhsan Kaya\'nın oturduğu dairede çıktı. Mutfakta yemek pişirilirken çıkan yangını fark eden ev sahibi dışarıya çıkarak itfaiyeye haber verdi. Mutfaktan çıkan dumanlar binanın diğer katlarını da sardı. Bina sakinleri korku ve panik içinde dışarıya çıktı. Annelerinin kucağında dışarıya çıkan 2 çocuk ağladı. Anneleri de çocuklarını sakinleştirirken, gözyaşlarını tutamadı. 2 çocuk, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Bu sırada gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evin sadece mutfak kısmında etkili olan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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