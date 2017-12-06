(Görüntülü Haber) 5 gündür kayıp Havva'nın kimliği ve cüzdanı gölette bulundu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, 5 gündür kendisinden haber alınamayan Kovancılar Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Havva Deringöl\'ün (22) kimliği ve cüzdanı Elazığ-Malatya arasındaki Kömürhan Köprüsü yakınlarındaki baraj göletinde bulundu. Gölette arama çalışması başlatıldı.



Elazığ\'ın Maden ilçesine bağlı Çitli köyünde oturan, Kovancılar Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Havva Deringöl, 5 gün önce kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Polisin yaptığı çalışma sonucu, Deringöl\'ün Elazığ otobüs terminalinden Malatya minibüsüne bindiği ve genç kızın Kömürhan Köprüsü\'ne geldiğinde araçtan indiği tespit edildi. Güvenlik güçlerinin arama çalışmaları devam ederken balıkçılar, bugün Karakaya Barajı göletinde Havva Deringöl\'ün kimliği ve parasının içinde olduğu cüzdanı buldu. Balıkçıların jandarma ekiplerine haber vermesiyle bölgeye sevk edilen Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği\'ne bağlı dalgıç polisler arama çalışması başlattı.



Havva Deringöl\'ün, geçen cuma günü bir arkadaşına, \"Kendimi bir yerlerden atacağım\" dediği ve ardından haber alınamadığı ileri sürüldü.

