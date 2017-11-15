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(Görüntülü Haber) 5 bin kişiye ekmek arası hamsi

Tuna İŞLEYEN / TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde Karadeniz Uşakları Geleneksel Kültürler Etkinliği' kapsamında yaklaşık 5 bin kişiye ekmek arası hamsi balığı ikramında bulunuldu

15 Kasım 2017 12:16

Tuna İŞLEYEN / TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Tavşanlı İlçesinde Karadeniz Uşakları Geleneksel Kültürler Etkinliği\' kapsamında yaklaşık 5 bin kişiye ekmek arası hamsi balığı ikramında bulunuldu. Tavşanlı İlçesinde düzenlenen \'Karadeniz Uşakları Geleneksel Kültürler Etkinliği\' etkinliği Cumhuriyet Meydanı\'nda yapıldı. Etkinlikte, Trabzon, Tokat, Gümüşhane, Rize ve Kastamonu\'dan gelen halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Karadeniz yöresine ait ürünlerin tanıtımının da yapıldığı etkinlikte pişiren hamsi balıkları ekmek arasına konularak vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Vatandaşlar balık-ekmek alabilmek için uzun kuyruk oluşturdu.

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