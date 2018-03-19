(Görüntülü Haber) 5 aylık hamile eski eşini yanlışlıkla vurdu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde, Hüseyin B., boşandıktan sonra beraber yaşamaya devam ettiği 5 aylık hamile Merve P.’yi (27), iddiaya göre elindeki tabancayı almak isterken yanlışlıkla vurdu. Ağır yaralanan Merve P., hastanede tedaviye alındı. Dün gece, Turgutalp Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak\'ta bulunan 3 katlı binanın 3\'üncü katındaki dairede oturan Merve P., birlikte yaşadığı eski eşi Hüseyin B.\'ye dışarı çıkıp, gezmek isteğini söyledi. Buna karşı çıkan Hüseyin B., tartışma çıkınca evden ayrıldı. Bir süre dışarıda dolaşan Hüseyin B., iddiaya göre, eve geldiğinde Merve B.\'yi tabancayı başına doğrultmuş halde buldu. Hüseyin B., kadının elindeki silahı almak için isterken silah bir anda ateş aldı. Yanağından giren kurşun, Merve P.\'nin başının arkasından çıktı. Şoka giren Hüseyin B., kanlar içinde yatan kadını kucağına alarak daireden çıkıp komşularından yardım istedi. Ağır yaralanan Merve P., çağrılan 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Hüseyin B., apartmanın giriş kapısında bir anda yere düşerek bayıldı. Hüseyin B. de çağrılan başka bir ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Hüseyin B.\'nin verdiği ifadesinde \"Gezme nedeniyle sevgilimle tartıştım. Benim silahımı alıp kendisine doğrultunca ben de almak istedim. Almak isterken bir anda silah ateş aldı\" dediği öğrenildi. 5 aylık hamile Merve P. ise ambulansla Bursa\'daki Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.