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(Görüntülü Haber) 5 ay önce işlenen cinayette tutuklu sayısı 5'e yükseldi

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, geçen yıl Ekim ayında motosikletiyle seyir halindeyken uğradığı pompalı tüfekli saldırıda omzundan yaralanarak yol kenarındaki boş su tahliye kanalına düşen 44 yaşındaki Yavuz Yılmaz yaşamı

13 Mart 2018 11:00

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde, geçen yıl Ekim ayında motosikletiyle seyir halindeyken uğradığı pompalı tüfekli saldırıda omzundan yaralanarak yol kenarındaki boş su tahliye kanalına düşen 44 yaşındaki Yavuz Yılmaz yaşamını yitirdi. Olayla ilgili jandarmanın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olay, geçen yıl 9 Ekim\'de Küçükavulcuk Mevkii\'nde meydana geldi. Birgi Mahallesi\'nden Ödemiş yönüne 09 RJ 157 plakalı motosikletiyle giden Yılmaz\'a pompalı tüfekle ateş açıldı. Omzundan vurulan evli ve 1 çocuk babası Yılmaz, motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet devrilirken, kasksız olan Yılmaz yol kenarındaki boş su tahliye kanalına düştü. Yoldan geçerken, silah sesini duyan diğer araçların sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, su tahliye kanalında Yılmaz\'ın cesediyle karşılaştı. Jandarmanın yaptığı incelemede, Yılmaz\'ın üzerinde, 9 milimetre çapında ruhsatsız 2 tabanca bulundu. Tabancalara incelenmek üzere el konuldu. Yılmaz\'ın cesedi, jandarma ekiplerinin ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'nun morguna gönderildi. Jandarma olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında geçen hafta O.D. ile C.S.\'yi, bugün gündüz saatlerinde de A.Y. (68) ile oğlu M.Y., (37) ve H.S.\'yi (38) gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere Ödemiş Jandarma Komutanlığı\'na götürülen 5 şüpheli, ifadelerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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