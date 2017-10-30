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(Görüntülü Haber) 4'üncü kattan hava yastığına atladı, annesi tepki gösterdi

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, lise öğrencisi 16 yaşındaki B

30 Ekim 2017 18:40

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, lise öğrencisi 16 yaşındaki B.N.A. 4\'üncü kattaki evlerinin penceresine çıkarak intihar etmek istedi. İtfaiye önlem alırken, kendini aşağı bırakan genç kız hava yastığının üstüne düştü. Anne G.A. kızına kendilerini rezil ettiğini söyleyerek, tepki gösterdi.

Olay, Yahya Kaptan Mahallesi Uluçınar Caddesi\'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Başiskele İlçesi\'de özel bir lisede eğitim gören B.N.A., iddiaya göre okula gitmek istemediği gerekçesiyle bunalıma girdi. B.N.A. evde kimsenin bulunmadığı sırada 4\'üncü katta bulunan evlerinin penceresine çıkıp intihar etmek istedi. Penceredeki genç kızı gören komşuları, polis ve 112 Acil\'i aradı. Sevk edilen  itfaiye ekibi, genç kızın atlama olasılığına karşı hava yastığı açtı. Bu sırada genç kız \"Annem gelsin\" diye bağırdı. Bir süre sonra annesi G.A. yerine geldi. Genç kız şaşkın bakışlar içerisinde kendini hava yastığının üzerine bıraktı. B.N.A. pencereden atlarken denize atlarken olduğu gibi burnunu tutması dikkat çekti. G.A. kızına, \"Ne derdin var rezil, terbiyesiz. Ne derdin var hayvan. En iyi okullarda okuyorsun. En iyi şeyleri yiyor içiyorsun hayvan. 40 yıllık devlet memuruyum rezil ettin bizi\" diye bağırarak tepki gösterdi.

Sağlık ekibi genç kıza olay yerinde müdahalede bulundu. B.N.A. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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