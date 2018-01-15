(Görüntülü Haber) 48 yıllık terzi, 28 yıllık başkan

Arif KARAKAŞ- Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN\'ın ünlü kahvaltıcılar sokağında terzi dükkânı bulunan 2 çocuk babası Çetin Karaduman (60), çırak olarak başladığı mesleğini 48 yıldır severek sürdürüyor. 8 oda seçimini kazanarak 28 yıldır da Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar Giyim Sanatkârları Odası Başkanlığı\'nı yapan ve 4 yıl daha bu görevini sürdürecek olan Karaduman, ömrünün sonuna kadar da el emeği, göz nuru takım elbise giymekten zevk duyanlara hizmet edeceğini söyledi. Kentte 28 yıldır Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar Giyim Sanatkârları Odası Başkanlığı yapan ve bu görevi 4 yıl daha sürdürecek olan Çetin Karuduman, mesleği olan terzicilik işini 48 yıldır aralıksız yaptığını anlattı. Türkiye Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkârları Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Karaduman, kömürlü ütü ve ayaklı makine ile zorluklar içinde terzilik yaparak bugünlere geldiklerini söyledi. Çetin Karaduman, \"Terzilik peygamber mesleğidir. Daha önce modern makineler yokken, elde dikim yaptığımız makineler vardı. Ben ilk terzilik yaptığımda kömürlü ütü ile başladık. Van\'da o aralar elektrik de yoktu. Bir jeneratör ile idare ediyorduk. Ustamızın yanında akşama kadar kömürlü ütü ve ayaklı makine ile çalışıyorduk. Ben 1978 yılında iş yeri açtım ve vergi mükellefi oldum. O günden bugüne 20\'den fazla kalfa yetiştirdim. O kalfalar usta oldular, başka şehirlerde iş yeri açtılar. Çıraklık eğitim merkezinde usta öğretici olarak görev yaptım. Orada da birçok öğrencimizi yetiştirdik\" dedi. Gençlerin büyük çoğunluğunun artık hazır giyime yönelidiğini kaydeden Karaduman, 40 yaş üstü beylerin ise terzileri tercih ettiğini belirterek şöyle konuştu: \"Fabrikasyon ürünlerle ile el sanatını karşılaştırdığımızda arada farklar var. Fabrikasyon, hazır giyim sayılıyor. Hazır giyimde her bedene göre elbise bulamıyorsunuz. Artık elbise diktirmek zevk meselesi oldu. Geçmişten beri terzilerde elbise diktirenler, 40 yaş üstü hemşehrilerimiz terzileri tercih ediyor. Gençler terzilerde pek fazla elbise diktirmiyor. Gençler genelde modaya ayak uydurmaya çalışıyor. Televizyon insanlara günlük moda sunduğu için gençlerde daha çok hazır giyimi tercih ediyor. Biz de günün şartlarına göre kendimizi yeniliyoruz. Makinelerimiz modern, farklı çeşitte kumaş var elimizde. Bürokraside olsun, siyasette olsun, Meclis\'te olsun, bir çok insana elbise diktim. İşimden çok memnumum. Lise 2\'nci sınıftayken terzi dükkânı açtım. Van\'da tüccar sınıfını dahil ettiğimizde, 30 civarında terzimiz var. Normalde 200\'e yakın terzimiz var. Bunların çoğu elbise tamiri yapıyor. Yöresel kıyafet diken terzilerimiz var. Ama takım elbise dikip, kumaş satan 30 civarı terzimiz var. Terzi esnafına tavsiyem, mesleklerini en iyi şekilde icra etsinler. Müşteriyi, sakın aldatıp, kandırmasınlar. Gerçekten elbise dikemeyen arkadaşımız varsa dikmesin. İşi en iyi yapan insanlara bıraksınlar terzi mesleğini, kötülemesinler.\"