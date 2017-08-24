(Görüntülü Haber) 47 metrelik Liquid Sky denize indirildi

İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE\'de yat üretiminde birinci sırada olan Antalya Serbest Bölge\'de (ASBAŞ) CMB Yachts tarafından yapılan 47 metre uzunluğundaki Liquid Sky adlı lüks yat törenle suya indirildi. Antalya Serbest Bölge içinde lüks yat üretimi yapan Başaran Yatırım Holding bünyesindeki CMB Yachts tersanesinde üretilen 47 metre uzunluğundaki Liquid Sky adlı lüks yat, törenle denize indirildi. Törene Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran, iç mimar eşi Beril Başaran ve arkadaşları katıldı. Sektör temsilcilerinin de yer aldığı suya indirme töreninde Beril Başaran elindeki şampanya şişesini yatın ön kısmında kırarak geleneği yerine getirdi. 15.5 milyon euroya ABD\'de yaşayan bir işadamına satılan yat, lüks bir villayı andırıyor. Liquid Sky\'ın üretiminin 1.5 yıl sürdüğünü ful kompozit yapısı olan motor yat olarak üretildiğini anlatan CMB Yachts Üretim Müdürü İrfan Başar, yatın özellikleri hakkında bilgi verdi. Liquid Sky\'ın 3 güverteden oluştuğunu, 9.5 metre eninde, 2.70 metre su çekimi özelliği olduğunu aktaran Başar, \"4 tane misafir kabini, 1 master kabin, 2 salon ve 9 personeli barındırabilecek yaşam alanı bulunuyor. Aynı zamanda üç güvertede üç farklı yaşam alanı mevcut\" dedi. Liquid Sky\'ı ABD\'de yaşayan bir işadamına sattıklarını söyleyen Hüseyin Başaran ise \"Yatı 15.5 milyon Euro karşılığında sattık. Avrupa\'nın en büyük kompozit teknesi. Teknemiz buradan Atina\'ya gidecek. Oradan da gemiye yüklenerek Miami\'ye ulaşacak. Sahibi orada kullanacak. Tersanemizde şu anda iki teknenin yapımı devam ediyor. Müşteri ile anlaşabilirsek 75 metre uzunluğunda bir projeye daha başlayacağız. Teknemizin içerisi tamamen müşterimizin isteklerine göre dekore edildi. İç dizaynın tamamı eşim Beril Başaran\'a ait\" diye konuştu. İç mimar Beril Başaran, \"Tüm teknelerimizin dizaynı bana ait. Tasarımların denize uygun dizayn edilmesi önemli. Bu tekneler bir yalı gibi. O nedenle içini dekore etmek zor olmuyor. Güncel malzemeler kullanıyoruz. Doğallığı ön plana çıkartıyoruz. İçerisi keten ve ahşap ağırlıklı. Güncel olmak tercihimiz. Bizim tersanemizin en büyük özelliği son aşamasında müşterisini buluyoruz. Son aşamada müşterinin zevkine göre son dokunuşları yapıyoruz. İçi bölümler ve dekorasyon bize ait\" dedi.