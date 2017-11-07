(Görüntülü Haber) 427 lira cam filmi cezasını duyan sanayiye koşuyor

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - CAM filminin yasaklanmasının ardından kullanmaya devam edenlere 206 ile 427 arasında ceza kesileceğini duyan sürücüler, Adana\'da sanayideki iş yerlerine koştu. Trafik cezalarıyla karşı karşıya kalmamak için oto camcılara akın eden araç sahipleri, modeline göre araçlarının camındaki filmleri 50 ile 100 lira arası ücret ödeyerek söktürüyor. Güneş ve ışıktan rahatsız olduğu için 3 ay önce aracına film taktığını belirten 35 yaşındaki Zafer Topal, \"Çukurova ve çevre illerde aslında serbest olması lazım, buralar diğer illere göre aşırı sıcak. Aracımdaki filmleri söktürüyorum, bir saat sonra serbest denilse yine taktırırım. Yetkililere buradan sesleniyorum uygulamadan memnun değiliz, 3 ay tak, 5 ay sonra söktür olan vatandaşa oluyor\" dedi. Oto cam işi ile uğraşan Mehmet İlengiz ise film yasağının esnafı da mağdur ettiğini söyledi. Filmlerin yasaklanması yerine belli bir koyu renk ölçüsünün olması gerektiğine belirten İlengiz, \"Yasağın ardından vatandaşlarımız uzun kuyruklar oluşturarak, cam filmlerini söktürmeye geliyor. Önceden 250-300 lira arası cam filmini takıyorduk, şimdi araçların filmlerini 50-100 lira arasında söküyoruz. Cam filmi takmadığımız için bizim işlerimiz ise durdu\" dedi.