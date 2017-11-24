(Görüntülü Haber) 41 yıllık öğretmene ilk öğrencilerinden ziyaret

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de 1983 yılında ilkokuldan mezun olan bir grup, 41 yıllık öğretmen 61 yaşındaki Mühibe Bozkurt\'a Öğretmenler Günü\'nde yaptıkları sürpriz ziyarette duygu dolu anlar yaşattı. Merkez Toroslar İlçesi\'ndeki Kaşlı İlkokulu\'ndan 1983 yılında mezun olan Servet Kartal, birlikte okuduğu arkadaşları ile öğretmenleri Mühibe Bozkurt\'a sürpriz yapmak istedi. Bunun için önce arkadaşlarını bir araya getiren Kartal, daha sonra Bozkurt\'un 15 yıldır görev yaptığı okulun Müdürü Güven Karabulut ile irtibata geçerek durumu anlattı. Karabulut, Kartal\'ın girişimine destek olacağı sözü verdi. Bunun üzerine bir pasta hazırlayıp çiçek alan Kartal ve beraberindeki arkadaşları okula gitti. Müdür Karabulut\'a bir bahane ile öğretmen Bozkurt\'u sınıftan çıkartarak eski öğrencileri sınıfa aldı. Kartal ve beraberindekiler sınıfta hazırlık yaparak diğer öğrencilerle birlikte sırada oturdu. Bu sırada sınıfa alkışlar eşliğinde giren Mühibe Bozkurt, yeni öğrencileri arasında eski öğrencilerini görünce duydu dolu anlar yaşadı. Eski öğrencilerine teşekkür eden Bozkurt, çok duygulandığını belirterek, \"Hem üzüldüm hem de çok sevindim. Şu anda ne yapacağımı da bilemiyorum. İlk öğrencilerim sizlerdiniz. Sizleri unutmam mümkün değil\" dedi: Bu sırada Kartal ve beraberindekiler oturdukları sıralardan kalkarak tek tek Bozkurt\'un elini öptü. Eski öğrencilerini hepbini tanıyan Bozkurt, daha sonra ise getirilen pastayı kesti. İlk öğrencileri karşısında gördüğünde çok şaşırdığını ifade eden Bozkurt, \"Ne konuşacağımı ne diyeceğimi bilemedim. Sınıfa girdiğim ilk anda \'ne oluyor\' dedim kendi kendime. Müdürümüz demişti, \'bu yılı hiç unutamayacaksınız\' diye. Bu gerçek oldu, şimdi bu duygularımı anlatamıyorum ki. Bu anı hiçbir zaman unutmayacağım. Yıllar geçti ama karşımda onlar hala çocuk\" diye konuştu. Arkadaşları ile birlikte ilkokul öğretmenlerine sürpriz yapan Kartal da, anneliği ve öğretmenliği Bozkurt’ta gördüklerini kaydederek, şunları söyledi: \"Annemizi nasıl unutamıyorsak onu da unutamıyoruz. Öğretmenler Günü’nde öğretmenimizi de unutmuyoruz. Bunun için arkadaşlarımızla bir araya gelip öğretmenimize sürpriz yapma kararı aldık. İyi ki öğretmenimiz var. Allah başımızdan eksik etmesin.\" Daha sonra Bozkurt, eski ve yeni öğrencileri ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirip bol bol sohbet etti.