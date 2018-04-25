(Görüntülü Haber) 41 yıldır aralıksız muhtarlık yapıyor

Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), (DHA) - TOKAT\'ın Reşadiye ilçesinde, Osman Çiçek (70), 41 yıldır Umurca köyünün muhtarlığını yapıyor. Görevini 1977 yılından beri sürdüren Çiçek, muhtarlık dönemi boyunca 7 cumhurbaşkanı ve 16 başbakan gördü.



Reşadiye ilçesine bağlı 230 nüfuslu Umurca köyünde yaşayan, evli ve 4 çocuk sahibi Osman Çiçek, 1977 yılının Ekim ayında yapılan seçimlerde köy muhtarlığı için aday oldu. 2 adayın yarıştığı seçimde Çiçek, oy çoğunluğuyla muhtar seçildi. Sonraki dönemlerde yapılan seçimlerde de Çiçek\'in karşısına aday çıktı; ancak muhtarlık mührünü elinden kimse alamadı. 6\'ncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk zamanında göreve başlayan Çiçek, ardından Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan\'ın döneminde muhtarlık yaptı. Çiçek, görev süresi boyunca 16 başbakan gördü. CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek\'in amca oğlu Osman Çiçek\'in en küçük kardeşi Amir Çiçek ise merkez valisi olarak görev yapıyor.



\'HALK İSTERSE HİZMETE BAŞLARSIN\'



Osman Çiçek, 1977\'de muhtar seçildikten sonra yapılan 3 seçimde karşısına aday çıktığını, sonraki seçimlerde ise kimsenin aday olmadığını söyledi. Çiçek, \"Komşularım \'Yap\' dedi, yapıyoruz. Bu işin sırrı, devlet büyükleriyle mühendisiyle kaymakamıyla encümeniyle iş birliği yapacaksın. Köyün derdini bildireceksin. Derdini bildirdikten sonra halka soracaksın. Halk da isterse beraber bu hizmete başlarsın. Köyümüze şimdiye kadar birçok hizmet yapıldı\" dedi.



\'MUHTAR, ALÇAK GÖNÜLLÜ OLACAK\'



Köy sakinlerinin istemesi durumunda bir dönem daha muhtarlık yapmaktan yana olduğunu kaydeden Çiçek, \"Muhtar, alçak gönüllü olacak. Karnı geniş olacak. Her şeyi işitmeyecek. Kulağı sağır olacak. Kulağı sağır olmazsa bu iş yürümez. Muhtarlık işi böyle. Muhtarlık çok ince bir iş, göründüğü gibi değil. Sükseli bir iş değil yani\" diye konuştu.



\'BİZ BÖYLE MUHTARI NASIL BULURUZ?\'



Köy sakinlerinden Ekrem Özdemir ise muhtarın çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, şunları söyledi:



\'\'Şu anda 65- 70 yaşında; ama kazma, kürek elinde kimseyi arayıp, sormadan hizmet yapar. Devlet büyükleri ile de iş yapmayı yakıştırıyor. Köylü de arkasında duruyor. Muhtarımız köyde bir arıza olduğu zaman önce kendi gider. Eğer beceremeyecek durumda ise ondan sonra halktan yardım ister. Biz böyle bir muhtarı nasıl buluruz?\"