T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 40 yıllık eşini kafasına çekiçle vurarak öldürdü -2

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da Ali Bicil (64), 40 yıllık eşi Hanife Bicil’i (64) başına çekiçle vurarak öldürdü

01 Mayıs 2018 16:48

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da Ali Bicil (64), 40 yıllık eşi Hanife Bicil’i (64) başına çekiçle vurarak öldürdü.

Olay, Çöplü Mahallesi 2. Madam Çıkmazı 5 numaralı evde meydana geldi. Ali Bicil, bu sabah saatlerinde Çarşı Polis Karakolu Amirliği\'ne giderek, eşini kafasına çekiçle vurarak öldürdüğünü söyledi. Bicil’in gösterdiği adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yatakta kanlar içinde yatan Hanife Bicil\'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Ali Bicil\'in ifadesinde, \"Tartıştık, kavga ettik. Başına çekiçle vurdum\" dediği öğrenildi. Ali Bicil, gözaltına alınırken, Hanife Bicil’in cansız bedeni Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufAli BicilHanife BiciliOlayMahallesiMadamPolis Karakolu AmirliğiBicilinSağlıkHanife BicilBaşınaHanife BicilinHititErol Olçok EğitimAraştırma Hastanesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24