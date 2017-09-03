(Görüntülü Haber) 40 koyunu telef oldu

İlker KILIÇASLAN/MANİSA,(DHA)- MANİSA\'da besici Levent İmen\'in, 60 baş koyunundan 40\'ı, belirlenemeyen bir nedenle telef oldu. İlk defa böyle bir şey yaşadığını ifade eden İmen, hayvanlarının birileri tarafından zehirlenmiş olabileceğini söyledi. Merkez Şehzadeler İlçesi Turgut Özal Mahallesi\'nde besicilik yapan 55 yaşındaki Levent İmen, dün akşam saatlerinde evinin yakınındaki bir merada 60 koyununu otlattı. İmen, bugün sabah ahıra geldiğinde hayvanlarının tek tek hareketsiz kaldığını gördü. Öğle saatlerine kadar 40 koyunu nedeni bilinmeyen bir şekilde telef olan İmen, geriye kalan 20 koyunun da baygın vaziyette olduğunu ifade etti. Hayatında ilk defa böyle bir şeyin başına geldiğini dile getiren Levent İmen, \"Dün akşam küçükbaş hayvanlarımı evimin yakınındaki bir yere otlamaya götürdüm. Birkaç saat hayvanlarımı otlattıktan sonra ahıra getirdim. Bugün sabah namazına kalktığımda hayvanlara bir bakayım dedim. Ahıra geldiğimde birçok hayvanın yerde kıvrandığını, baygın vaziyette olduğunu gördüm. Önce ne yapacağımı şaşırdım. Saatler ilerledikçe baygınlaşan hayvan sayısı arttı. Ölmek üzere olanları hemen kestim. Öğleye kadar telef olan hayvan sayım 40\'ı buldu. Geriye kalan ise baygın bir şekilde ve ölmek üzere. Ne olduğunu anlamadım. Otlattığım yerden olacağını sanmıyorum. Çünkü her zaman aynı yerde hayvanlarımı otlatıyorum. Birisi gece yemlerine zehir mi attı bilemiyorum. Durumu hemen Şehzadeler Belediyesi Zabıta ekiplerine ve polise bildirdim. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. İlk defa başıma böyle bir acı geliyor\" diye konuştu. Evde 70 yaşındaki annesi Ayşe İmen, eşi 53 yaşındaki Fahriye İmen ve zihinsel engelli kızı 16 yaşındaki Dilan İmen ile zihinsel engelli oğlu 20 yaşındaki Bülent İmen ile birlikte kaldığını ifade eden Levent İmen, yaklaşık zararının 60 bin lira olduğunu ifade etti. Levent İmen yetkililerden destek beklediğini ifade ederek, hayvanlarına ne olduğu konusunda biran önce bir çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi. Polis ise koyunların telef olmasıyla ilgili araştırma başlattı.