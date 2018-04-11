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(Görüntülü Haber) 4 kişinin olduğu otomobil baraja uçtu ihbarı (1)

İbrahim ÖZTAŞ/SAİMBEYLİ (Adana), (DHA)- ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, 3'ü çocuk, 4 kişinin içinde bulunduğu otomobilin Gökkaya Baraj göletine uçtuğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı

11 Nisan 2018 19:10

İbrahim ÖZTAŞ/SAİMBEYLİ (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Saimbeyli ilçesinde, 3\'ü çocuk, 4 kişinin içinde bulunduğu otomobilin Gökkaya Baraj göletine uçtuğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Saimbeyli ilçesine bağlı Yardibi köyünde bir kişi, saat 12.30 sıralarında polisi arayıp, içinde 3\'ü çocuk, 4 kişinin bulunduğu otomobilin Gökkaya Baraj göletine uçtuğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerin polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, baraj gölü kıyısında 01 Z 1238 plaka takılı olan otomobil tamponu bulundu. Bölgeye çağrılan dalgıçlar, gölette arama başlattı.
 

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