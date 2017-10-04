(Görüntülü Haber) 4 hayvana insanlık dışı muamele

Bülent TATOĞULLARI- Hasan DEMİRBAŞ/ ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 3 sokak köpeği kimliği belirsiz kişiler tarafından zehirlendikten sonra patisinden tel örgüye asıldı. Manavgat Side\'de ise bir kişi, kapı önünde yatan yavru kediyi tekmeleyerek ağır yaraladı. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü\'nde Antalya\'da hayvan severleri isyan ettiren olaylar yaşandı. Konyaaltı İlçesi Gürsu Mahallesi 328 Sokak\'ta 3 sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirlendikten sonra patilerinden tel örgüye asıldı. Ölen 3 köpek, sokak sakinleri tarafından bulunduğu yerden indirilerek gömüldü. Olaydan sonra harekete geçen polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarından yola çıkarak, köpekleri zehirleyerek öldüren şüpheli ya da şüphelilerin peşine düştü. YAVRU KEDİYE TEKME Manavgat\'ın tatil beldesi Side\'de kediye tekme olayı ise geçen 29 Eylül\'de meydana geldi. Apartmandan çıkan bir kişiyi gören 4 yavru kediden 3\'ü kaçarken biri yatmaya devam etti. Kimliği belirsiz kişinin tekmesiyle bahçe duvarına sert şekilde çarpan yavru kedi, uzun süre yerde çırpındı. Tekmeyi atan kişi bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olaya şahit olan apartmanda yaşayan bir kadın, kediyi veteriner götürerek tedaviye aldırdı. 5 gündür tedavisi devam eden kedinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Görüntüyü izleyen apartman yöneticisi Timuçin Taş, hayvan hakları derneklerine durumu bildirdi. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.