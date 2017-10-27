(Görüntülü Haber) 4- Bu tür eserlerle Cumhuriyetin Ankara'sını, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın Ankara'sı ile buluşturuyoruz

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Melike Hatun Camisi\'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, \"Nüfusunun 30-40 binleri bulduğu eski Ankara, her köşe başında bir caminin ve mescidin olduğu ruhaniyetli bir şehirdi. Biz bu tür eserlerle Cumhuriyetin Ankara\'sını, Selçuklu\'nun, Osmanlı\'nın Ankara\'sı ile buluşturuyoruz. İşte Melike Hatun, işte Millet Cami, yapılmakta olan inşallah Ankara yolundaki cami. Bütün bunlarla inşallah bu mühür vurulmuş olacak. Farklı abidelerle, şehrimizi kadim kimliğine yeniden kavuşturuyoruz\" dedi.









Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Ulus\'taki Melike Hatun Camisi\'nin açılış törenine katıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: \"Bu eserin kendine has güzellikleri ile Anakaramızın sembollerinden biri olacağına inanıyorum. Melike Hatun Camisi\'nin mimarisi öyle zannediyorum ki Türkiye\'de bir ilk. Bu yönüyle farklı özelliklere sahip. 19 bin 500 metre karelik arsa alanı yaklaşık 7 bin cemaat kapasiteli. Altta kongre salonu medeniyetler müzesi, toplantı salonları, 5 katlı otopark. Maşallah her açıdan şehrimize yakışır bir eser. Bu eser ile Melike Hatun\'a vefa borcumuzu da bir nebze de olsa ödemiş olacağız. Burada böyle bir hanımefendinin ismini bu camiye verilmesi kişi isim babası da Bülent Arınç beydir teşekkür ediyorum.















SEMTLERİ DE CAMİSİZ, EZANSIZ, RUHSUZ BİR ŞEKİLDE TASARLAMIŞLARDIR































Daha önceki camileri ahırlara çeviren zihniyet, Ankara\'da da mescitleri mahzenlere, bodrumlara, binaların en kör noktalarına mahkum etmişlerdir.































İnsanları kılık kıyafetine bakarak şehir merkezine sokmayanlar, yeni inşa ettikleri semtleri de camisiz, ezansız, ruhsuz bir şekilde tasarlamışlardır. Bir başkente yakışmayan yer altı camileri uzun yıllar Ankara\'nın kaderi olmuştur.































































































CUMHURİYETİN ANKARA\'SINI, SELÇUKLU\'NUN, OSMANLI\'NIN ANKARA\'SI İLE BULUŞTURUYORUZ































1959 senesinde tamamlanan Maltepe Camii rahmetli Menderes\'in 20 yıllık bir çabanın sonucu 1987\'de açılan Koca Tepe Camisi rahmetli Özal\'ın bir eseri olmuştur. Oysa nüfusunun 30-40 binleri bulduğu eski Ankara, her köşe başında bir caminin ve mescidin olduğu ruhaniyetli bir şehirdi.































Biz bu tür eserlerle Cumhuriyetin Ankara\'sını, Selçuklu\'nun, Osmanlı\'nın Ankara\'sı ile buluşturuyoruz. İşte Melike Hatun, işte Millet Cami, yapılmakta olan inşallah Ankara yolundaki cami. Bütün bunlarla inşallah bu mühür vurulmuş olacak. Farklı abidelerle, şehrimizi kadim kimliğine yeniden kavuşturuyoruz. Burada devlet bütçesin bir kuruşu yoktur tüm hayırseverlerimizin verdikleriyle yapılmıştır. Bizden teşvik onlardan da bu eserleri ihya.\"



