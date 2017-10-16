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(Görüntülü Haber) 4 ayaklı civciv şaşkınlığı

Yusuf BAŞTUĞ-ADANA,(DHA) Merkez Seyhan İlçesi'nde kümes hayvancılığı yapan Sebahattin Arıca, besleyip yetiştirmek üzere bir çiftlikten 70 civciv satın aldı

16 Ekim 2017 14:29

Yusuf BAŞTUĞ-ADANA,(DHA) Merkez Seyhan İlçesi\'nde kümes hayvancılığı yapan Sebahattin Arıca, besleyip yetiştirmek üzere bir çiftlikten 70 civciv satın aldı. Evinin bahçesindeki kümese yerleştirdiği civcivlerden birisinin 4 ayaklı olduğunu fark eden Arıca, şaşırdı. İlk kez 4 ayaklı civciv gördüğünü anlatan Arıca, \"Civciv yürüyor ama arka ayakları bağdaş kurmuş gibi hareket etmiyor\" dedi. Civcivin yaşaması için çok çalıştığını belirten Arıca, \"Bu kadar civcivin arasında 4 bacaklı civcivin yaşama şansı çok az. Ölmesini istemiyorum. Yetkili birileri gelirse civcivi alıp gerekli koşulları sağlayarak yaşatabilir\" diye konuştu.

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