(Görüntülü Haber) 4 ayaklı civciv şaşkınlığı

Yusuf BAŞTUĞ-ADANA,(DHA) Merkez Seyhan İlçesi\'nde kümes hayvancılığı yapan Sebahattin Arıca, besleyip yetiştirmek üzere bir çiftlikten 70 civciv satın aldı. Evinin bahçesindeki kümese yerleştirdiği civcivlerden birisinin 4 ayaklı olduğunu fark eden Arıca, şaşırdı. İlk kez 4 ayaklı civciv gördüğünü anlatan Arıca, \"Civciv yürüyor ama arka ayakları bağdaş kurmuş gibi hareket etmiyor\" dedi. Civcivin yaşaması için çok çalıştığını belirten Arıca, \"Bu kadar civcivin arasında 4 bacaklı civcivin yaşama şansı çok az. Ölmesini istemiyorum. Yetkili birileri gelirse civcivi alıp gerekli koşulları sağlayarak yaşatabilir\" diye konuştu.