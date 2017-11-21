(Görüntülü Haber) 4 askerin şehit olduğu bot davasında, gemi kaptanı için 22.5 yıl ceza istendi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) SARAYBURNU açıklarında sahil güvenlik botuna çarparak 4 askerin şehit olmasına neden olan Cook Adaları bandıralı kuru yük gemisinin Suriyeli kaptanı Abdullah Hamadi\'nin de aralarında bulunduğu 3 kişinin yargılanmasına devam edildi. Savcı sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, Abdullah Hamadi\'nin \"Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma\" suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını, tutuksuz yargılanan gemi zabiti ve güvertecisinin ise beraatine karar verilmesini istedi. Sarayburnu açıklarında 17 Ağustos 2016 tarihinde meydana gelen ve 4 askerin şehit olmasına neden olan alaya ilişkin açılan davanın 4. duruşması bugün yapıldı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen davaya, tutuklu sanık olan gemi kaptanı Abdullah Hamadi ile avukatları hazır bulundu. Şehit askerlerin yakınları ve avukatları da katılan sıfatı ile duruşmaya katıldı. BİLİRKİŞİ BOTU ASLİ KUSURLU BULDU Mahkeme Başkanı Dursun Kaya, bilirkişi raporunun geldiğini söyledi. 30 Eylül 2017 tarihli rapora göre, 4 askerin şehit olduğu TCSG isimli sahil güvenlik botunun asli kusurlu, bota çarparak askerlerin şehit olmasına neden olan geminin kaptanı Abdullah Hamadi\'nin tali kusurlu, tutuksuz sanıklar gemi zabiti Allam Fattouh ile güverteci Mohamad Fttahe\'nin ise olaya ilişkin kusurlarının bulunmadığı belirtildi. KATILANLAR RAPORA İTİRAZ ETTİ Katılanların avukatları, raporu düzenleyen kişilerin rapora konu olayın uzmanı olmadıklarını öne sürerek raporu kabul etmediklerini beyan ettiler. Katılanların avukatları yeni bilirkişi raporu alınmasını isteyerek, deniz akıntısının küçük gemiler üzerindeki etkisinin araştırılmasını istediler. Duruşma savcısı Mustafa Cevad Telli, aralarında bir gemi kaptanının da bulunduğu yeni bilirkişi heyetinden yeni bir rapor alınmasını istedi. Mahkeme, son bilirkişi raporunun, daha önce İstanbul Teknik Üniversitesi\'nden alınan bilirkişi raporunun birbirlerini teyit ettiğini gerekçe göstererek, katılanlar ve savcının yeni rapor talebini oy birliği ile reddetti. SAVCI BİR SANIK İÇİN 22.5 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı Telli, tutuklu sanık gemi kaptanı Abdullah Hamadi\'nin, olayda kusuru olduğunun tespit edildiğini belirterek, \"Bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak\" suçundan 2 yıl 8 aydan 22.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını, tutuksuz sanıklar Allam Fattouh ve Mohamad Fttahe\'nin ise beraatlerine karar verilmesini istedi. ŞEHİT YAKINLARINA 750 BİN DOLAR TAZMİNAT ÖDENMİŞ Savcının mütalaasına katılmadıklarını beyan eden sanıkların avukatı Ceyhun Cebioğlu, müvekkillerinin beraatine karar verilmesini istediler. Avukat Cebioğlu, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına 750 bin dolar tazminat ödendiğini, kararda bunun da dikkate alınmasını istedi. Söz alan tutuklu sanık Hamadi, tahliyesini talep etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. İDDİANAMEDEN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 17 Ağustos 2016 tarihinde Sarayburnu açıklarında Rusya Federasyonu\'na ait mayın tarama gemisine refakat eden sahil güvenlik botuna, oradan geçen kuru yük gemisinin çarptığı belirtiliyor. Olayda Kıdemli Üsteğmen Ali Rıza Yücel (30), Astsubay Yavuz Gökhan Şahin (31), Uzman Çavuş Bülent Demirkaya (30) ve er Sinan Göktaş\'ın şehit olduğu belirtilen iddianamede, geminin kaptanı Abdullah Hamadi, zabit görevlisi Allam Fattouh ve güverteci Mohamad Fttahe için 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi.