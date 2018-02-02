(Görüntülü Haber) 3'üncü Kademe Oryantiring Yarışması Finike'de başladı (1)

Suat SÖĞÜT/FİNİKE(Antalya), (DHA) Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Finike Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen 3\'üncü Kademe Oryantiring Yarışması\'nın Gökbük etabı koşuldu. Oryantiring Dünya Şampiyonası 3\'üncü Kademe Oryantiring Yarışması, Gökbük Mahallesi\'nde orta mesafe yarışlarıyla başladı. 7 ülkeden ve Türkiye\'nin çeşitli illerinden 1261 sporcunun katıldığı yarışmada, farklı yaş grupları için 26 parkur oluşturuldu. Gökbük etabı öncesi Türkiye Oryantiring Federasyonu Organizasyon Kurul Başkanı Özgür Morbel, oryantiring sporunu tanıttı ve etaplar hakkında bilgi verdi. Oryantiring sporunda, sporcuların hem zihinsel ve bedensel özelliklerini kullandığını belirten Özgür Morbel, \"Hobi amaçlı yapılabildiği gibi performans amaçlı da yapılabiliyor. İlla ki bir sonuç endeksli değil. Bu işi doğada zaman geçirmek, hareket etmek, hem zihinsel hem fiziksel melikelerini kullanmak isteyen herkes katılabilir. 13 kategorimiz var. Bunları erkek ve kadın olarak ayırdığımızda 26 kategoriye çıkıyor\" dedi. Yarışmanın uluslararası boyutta olduğunu söyleyen Özgür Morbel, \"7 ülkeden ve ülkemizin 60 ilinden katılan sporcularımız var. Sporcularımız, Finike\'nin Gökbük etabında yarıştılar. 4 gün boyunca sürecek. 1261 sporcu bu yarışmalara katılıyor\" diye konuştu. Yarışma öncesi bir aylık süreçte saha çalışması yapıldığını, öğrenci ve öğretmenlerin teknik eğitimden geçirildiğini anımsatan Özgür Morbel, \"Gökbük Mahallesi Toros dağlarının eteklerinde güzel bir köy. Yarışmalarımız bu kanyonun eteklerinde gerçekleşiyor. Herkesin görmesi gereken bir yer. Bize destek veren belediye ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum\" açıklamasını yaptı. Yarışmaya Rusya\'dan eşi Anastasia ile katılan Sergey Borovkov, Türkiye\'de oryantiring sporunun çok gelişmeye başladığını söyledi. Geçen yıl da Türkiye\'de yarışa katıldığını kaydeden Borovkov, \"Bu yıl daha gelişmiş bulduk. Hem teknik hem organizasyon açısından gelişmiş. Bunun yanı sıra seyirci olarak katılımcılarının da arttığını görmek bizi sevindirdi. Doğasıyla güzel böyle bir yerde etkinlik olmasını çok beğendik. Bizim ülkemiz biraz soğuk olduğu için kış gününde böyle güneşli hava bulmak bizi çok memnun etti. Her yıl gelmeyi düşünüyoruz\" diye konuştu. BABA, OĞUL VE KIZI BİRLİKTE KATILDI Yarışmaya Eskişehir\'den ailesiyle katılan Makine Mühendisi Ergin Eroğlu, \"Ben 45 yaş grubunda, oğlum da 12 yaş grubunda kızım 16 yaş grubunda yarışıyor. Hem beden hem ruh sağlığına çok büyük faydaları var. İradenin gelişmesinde, karar verme, zorluklarla mücadele etme konusunda etkili bir spor. Ailece yapmanın zevki de başka. Onlarla birlikte şehir şehir dolaşıp doğada olmak haz veriyor\" dedi. 12 yaşındaki Erim Eroğlu ise yarışmaya ilk katıldığında biraz korktuğunu, kaybolacağını düşündüğünü ancak antrenmanlardan sonra alıştığını ve çok sevdiğini söyledi. Yarışmaya Burdur\'dan katılan 11 yaşındaki Mustafa Uygun, \"Bu sporu çok seviyorum. 4 yıldır yapıyorum. Vazgeçmeyeceğimi umuyorum\" ifadelerini kullandı. ÇOCUKLARI TEKRAR DOĞAYLA BULUŞTURALIM Yarışmaya İzmir\'den katılan Pan Dağcılık Kulüp Başkanı Itır Uz ise oryantiring sporunun yediden yetmişe birçok yaş grubuna hitap eden bir spor olduğunu söyledi. Hem mental hem fiziksel anlamda geliştirici bir spor olduğunu ifade eden Itır Uz, \"Çocuklar için de çok uygun. Herkesin kendi yaşına uygun haritası var. O nedenle ailecek yapılabilecek bir spor. Türkiye\'de de çok hızlı gelişiyor. Avrupa ülkelerine yetişeceğimizi umuyorum\" diye konuştu. 3\'üncü Kademe Oryantiring Yarışması\'nın Gökbük etabını Finike Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Oskay, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yakup Alagözoğlu, Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Karataş, Gökbük Muhtarı İsmail Aydıntaş, federasyon temsilcileri ve vatandaşlar izledi. Yarışma, 4 Şubat Pazar günü koşulacak etapla sona erecek.