(Görüntülü Haber) 37. İstanbul Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali’nin ödülleri sahiplerini buldu. Rahmi M. Koç Müzesi’nde dün gerçekleştirilen ödül töreninde, Uluslararası ve Ulusal Altın Lale ödüllerinin yanı sıra, Ulusal Yarışma bölümünde En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde ayrıca Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü, Sinemada İnsan Hakları Ödülü ve Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülleri’nin kazananları da açıklandı. ULUSLARARASI ALTIN LALE ÖDÜLÜ WESTERN’İN Başkanlığını geçtiğimiz yıl Altın Lale ödülünü alan yönetmen João Pedro Rodrigues’in üstlendiği 37. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma jürisinde yönetmen Marcelo Martinessi, oyuncu Angeliki Papoulia, müzisyen Pivio ve Tallinn Film Festivali direktörü Tiina Lokk yer aldı. İKSV eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Altın Lale Ödülü için bu yıl 11 ülkeden 11 film yarıştı. Altın Lale’yi bu yıl, Valeska Grisebach’in Western adlı filmi kazandı. Jüri başkanı João Pedro Rodrigues’in açıkladığı ödülü Grisebach’a Eczacıbaşı Holding İnsan Kaynakları ve İnovasyon Grup Başkanı Ata Selçuk takdim etti. Uluslararası Yarışma Jüri Özel Ödülü de Nelson Carlo de los Santos Arias’ın yönettiği Cocote’ye verildi. Nelson Carlo de los Santos Arias’a ödülünü Tallinn Film Festivali direktörü Tiina Lokk takdim etti. ULUSAL ALTIN LALE ÖDÜLÜNÜ BORÇ KAZANDI Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale Ödülü için, yapımı 2017-2018 sezonunda tamamlanan 13 film yarıştı. Bu yıl yarışmadaki 10 filmin dünya prömiyeri, birinin ise Türkiye prömiyeri festivalde yapıldı. Ulusal Yarışma jürisi yönetmen Pelin Esmer başkanlığında toplandı. Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri, görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki, oyuncu Selen Uçer, şair Küçük İskender ve sinema yazarı Barbara Lorey de la Charrière oldu. Ulusal Yarışma jürisi, En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verdi. Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Vuslat Saraçoğlu’nun Borç adlı filmi kazandı. Saraçoğlu’na ödülü jüri başkanı Pelin Esmer takdim etti. En İyi Yönetmen ödülü, Yol Kenarı filmiyle Tayfun Pirselimoğlu’na verildi. Berlin Film Festivali’nde Mirasçılar filmiyle Gümüş Ayı Ödülü’nü alan yönetmen Marselo Martinessi’nin açıkladığı ödülü Pirselimoğlu’na Türk Tuborg AŞ Operasyonel Pazarlama Müdürü Müdürü Cem Kırmacı tarafından takdim edildi. Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’ne Tolga Karaçelik’in Kelebekler adlı filmi layık görüldü. Karaçelik’a ödülü Selen Uçer tarafından takdim edildi. Hewno Bêreng / Renksiz Rüya filmiyle Mehmet Ali Konar’a Mansiyon verildi. Konar’a ödülü Barbara Lorey de la Charrière takdim etti. Onur Saylak tarafından açıklanan En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Sofra Sırları filmindeki rolüyle Demet Evgar’ın oldu. Oyuncu Angeliki Papulia tarafından açıklanan En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Kelebekler filmindeki rolüyle Tolga Tekin ve Yol Kenarı filmindeki rolüyle Tansu Biçer kazandı. En İyi Senaryo Ödülü’nü Sofra Sırları filmiyle Ümit Ünal kazandı. Ünal’a ödülü görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki verdi. En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü’nü Kaçış filmiyle Florent Herry kazandı. Herry’e ödülü görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki verdi. En İyi Kurgu Ödülü’nü Sofra Sırları filmiyle Osman Bayraktaroğlu kazandı. Bayraktaroğlu’na ödülü Ayat Najafi verdi. En İyi Özgün Müzik Ödülü Güvercin filmiyle Canset Özge Can’a verildi. Can’a ödülü müzisyen Pivio takdim etti. ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI’NDA 12 FİLM YER ALDI İstanbul Film Festivali’nin kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla başlattığı Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 12 film yer aldı. Filmleri Transilvanya Film Festivali Program Direktörü Mihai Chirilov, senarist, yönetmen ve yapımcı Ceylan Özgün Özçelik ile oyuncu ve yönetmen Onur Saylak’tan oluşan jüri değerlendirdi. En İyi Kısa Film Ödülü’nü Umut Subaşı’nın Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var adlı filmi kazandı. Harun Durmuş’un Doğu Yakası filmi ise Mansiyon’a layık görüldü. ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI’NDA 10 FILM YARIŞTI Türkiye’de belgesel üretimine uzun yıllardır ilgi gösteren İstanbul Film Festivali’nin, belgesel sinemayı ve sinemacıları desteklemek amacıyla başlattığı Ulusal Belgesel Yarışması’nda bu yıl 10 film yarıştı. Gösterilen belgesellerden 10 film Türkiye prömiyerini İstanbul Film Festivali’nde yaptı. Ulusal Belgesel Yarışma Jürisi’nde yönetmen Ayat Najafi, Belgesel Sinemacılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünlü ve Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali direktörü Petra Holzer yer aldı. Petra Holzer’in açıkladığı En İyi Belgesel Ödülü Rojda Akbayır yönettiği Parçalar filmine verildi. SINEMADA İNSAN HAKLARI ÖDÜLÜ… İstanbul Film Festivali’nde geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da, “Sinemada İnsan Hakları” bölümünde gösterilen filmlerden birine, Sinemada İnsan Hakları Ödülü verildi. Jüri üyeleri bu yıl festival programında yer alan Looking for Oum Kulthum / Ümmü Gülsüm’ün Peşinde filminin yönetmeni, sanatçı Shirin Neshat, sinema muhabiri Christine Masson, yapımcı, yönetmen ve senarist Erol Mintaş, 12 filmi değerlendirdi. Shirin Neshat’ın açıkladığı ödül Sharunas Bartas’ın yönettiği Frost / Ayaz filmi Sinemada İnsan Hakları Ödülü’ne layık görüldü. SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ… İstanbul Film Festivali’nde, 2013 yılında hayatını kaybeden yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına bir ödül veriliyor. Festivalin Türkiye Sineması bölümünde yer alan Türkiye yapımı 12 kurmaca ilk filmin aday olduğu Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde kurgucu Osman Bayraktaroğlu, senarist ve yapımcı Elma Tataragić ve yönetmen Özcan Alper yer aldı. Elma Tataragić’in açıkladığı Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü Güvercin filminin yönetmeni Banu Sıvacı kazandı. Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu FIPRESCI İstanbul Film Festivali kapsamında üç ödül veriyor. Ulusal ve Ulusal Kısa Film Yarışmalarındaki filmleri değerlendiren jürinin başkanlığını İtalya’dan Massimo Lechi yaptı. Jüride Brezilya’dan Elaine Guerini ve Türkiye’den Ali Ercivan yer aldı. Uluslararası Yarışma’da yer alan filmleri değerlendiren jüride Norveç’ten Jan Storø ve Slovakya’dan Martin Kanuch ve Türkiye’den Ayça Çiftçi görev aldı. FIPRESCI Ödüllerini Uluslararası Yarışma’da Chloé Zhao’nun yönettiği The Rider, Ulusal Yarışma’da Emre Yeksan’ın yönettiği Körfez, Ulusal Kısa Yarışma’da Ayce Kartal’ın yönettiği Kötü Kız filmleri kazandı. Ödülleri Massimo Lechi ve Ayça Çiftçi açıkladı.