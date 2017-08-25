(Görüntülü Haber) 365 metrelik kulede sona yaklaşılıyor

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) ÇAMLICA’da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV -Radyo Kulesi inşaatında 165 metre uzunluğundaki çelik konsüksiyon son bölümünün yapımına başlandı. Bu bölümde televizyon, telsiz vericileri bulunacak. 170 milyon liraya mal olacak kule, tamamlandığında 365.5 metreyle dev boyuta ulaşacak. KULENİN BETON BÖLÜMÜ BİTTİ Çamlıca Camii\'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi\'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin bir araya toplanması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti. Yapılan zemin etütlerinin ardından Küçükçamlıca’da yapılmasına karar verilen kule inşaatı için bölgedeki ağaçlar taşınmıştı. Bugüne kadar süren çalışmalarda kulenenin betonarme bölümü tamamlandı. İstanbul\'un yeni kulesi artık şehrin pek çok yerinden görülebiliyor. 165 METRELİK ÇELİK KISIMIN YAPIMINA BAŞLANDI Betonarme kısmın tamamlanmasının ardından 165 metre uzunluğunda çelik konsüksiyondan oluşacak kulenin inşaatına başlandı. Antenlerin bu yapı üzerinde bulunacağı belirtildi. Tamamlandığında toplam yüksekliği 365 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 595 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak. Kulenin 170 milyon liraya mal olması bekleniyor. KULEDE RESTORAN VE SEYİR TERASLARI BULUNACAK 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede kule sayesinde tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve insanlara yayıncılık hizmeti verilmesinin planlandığı öğrenildi. İstanbul’un sembolü olması beklenen yeni kulede 176\'ncı ve 180\'nci katlarda bir restoran bulunacağı, ayrıca kulenin 150 metre yüksekliğindeki bölümünde ise iki seyir terası inşa edileceği öğrenildi. Kuleye iniş ve çıkışta ise son derece hızlı ve modern asansörler bulunacak.