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Spor

(Görüntülü Haber) 35'inci Ford Otosan Kocaeli Rallisi sona erdi

Dinçer AKBİR / KOCAELİ, (DHA)   Türkiye Ralli Şampiyonası'nın son ayağı olan 35'inci Ford Otosan Kocaeli Rallisi, tüm etapların koşulmasının ardından sona erdi

12 Kasım 2017 22:34

Dinçer AKBİR / KOCAELİ, (DHA)


 

Türkiye Ralli Şampiyonası\'nın son ayağı olan 35\'inci Ford Otosan Kocaeli Rallisi, tüm etapların koşulmasının ardından sona erdi. Kocaeli Rallisi\'ni Burak Çukurova ve Vedat Bostancı birinci tamamlarken, aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası\'nın da şampiyonu oldular.

Toplam 7 yarıştan oluşan Türkiye Ralli Şampiyonası\'nın son ayağı olan 35\'inci Ford Otosan Kocaeli Rallisi, bugün koşulan son etabın ardından sona erdi. İzmit şehir merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlenen kupa töreninde 35\'inci Ford Otosan Kocaeli Rallisi\'ni genel klasmanda birinci tamamlayan Burak Çukurova ve Vedat Bostancı ekibi aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası\'nın da şampiyonu oldu. 35\'inci Ford Otosan Kocaeli Rallisi\'nde genel klasmanda ikinciliği Uğur Soylu ve Mehmet Köleoğlu, üçüncülüğü ise Cem Alakoç ve Yusuf Çelik elde etti.

35\'inci Ford Otosan Kocaeli Rallisi kapsamında koşulan Fiesta Cup\'ta ise birinciliği Cem Alakoç ve Yusuf Çelik kazanırken, Eytan Halfon ve Erhan Arıkan ikinci, Kağan Karamanoğlu ve Cem Bakançocukları ise üçüncü oldu. Yarışlarda dereceye giren pilotlara ödüllerini Ford Otosan Fabrika Müdürü Müjdat Tiryaki ve beraberindeki Ford Otosan Gölcük Fabrikası yetkilileri verdi.

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