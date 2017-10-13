(Görüntülü Haber) "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) temelinde Türkçe ve Matematik var"

İSTANBUL, (DHA) - BAHÇEŞEHİR Koleji Ortaokul ve Lise Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan yeni sınav sisteminin temelinde Türkçe ve Matematik derslerinin olduğunu ve öğrencilerin motivasyonlarını düşürmeden yoğun bir şekilde çalışmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi. Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç\'ın dün açıkladığı ve yalın, sade, kolay anlaşılabilir, kolay yönetilebilir olarak tanımladığı yeni sisteme sahip üniversite sınavının adı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) oldu. Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, yeni sınav sistemini değerlendirerek şunları söyledi; \"YKS, Türkçe ve Matematik derslerinin ön planda olduğu bir sistem. Önceki sisteme göre sadece haziran ayında bir hafta sonunda tamamlanan bir sınav sistemi var karşımızda. Yeni sistemde tüm öğrenciler Temel Yeterlilik Testi (TYT) dediğimiz 40 Türkçe, 40 matematik testinden oluşan[GAÖ1] bir sınava girecek. Bu sınava tüm öğrenciler katılmak zorunda. Türkçe sınavında öğrencilerin okuma becerisi, okuduğunu anlama becerisi, yorumlama ve muhakeme becerilerini ölçen sorular yer alacak. Temel matematik testi de temel işlem becerilerini ölçen sorulardan oluşacak. Öğrencilerin temel yeterlilik testinde baraj puanını geçmeleri gerekiyor ki ön lisans ve lisans tercihinde bulunabilsinler. Öğrenci, Temel Yeterlilik Testinden 150 puan ve üstü alırsa ön lisans tercihi yapabiliyor, 180 puan ve üstü alırsa da lisans tercihi yapabiliyor. Bir önceki yıldan farklı olarak bu yıl TYT\'de eğer öğrenci 200 puan ve üstü alırsa bir sonraki yıl tekrar tercih yapmak istediğinde bu sınava girmek durumunda değil aynı puanı bir sonraki yılda kullanabiliyor. Öğrenciler sabah TYT\'ye girdikten sonra öğleden sonra alan testiyle karşılaşacaklar.Burada öğrenciyi zorlayacak nokta sabah 80 soru çözecek, öğleden sonra da yoğun bir sınavla karşılaşacaklar. Öğleden sonra yapılan alan oturumları aslında pazar günü yapılsaydı öğrenciler için çok daha verimli bir sınav gerçekleşmiş olurdu.\" \"TIP OKUMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ 80 SORULUK BİR MATEMATİK SINAVIYLA KARŞILAŞACAK\" Öğleden sonra öğrencilerin alanlarına göre sınava gireceğini belirten Dr. Aslan, \"Örneğin sayısal alanın öğrencisi Matematik ve Fen Bilimleri sorularını çözecek; eşit ağırlık öğrencisi Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı ve Coğrafya 1 sorularıyla karşılaşacak. Sözel alan öğrencileri de Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya 1ve Sosyal Bilimler sorularını çözecekler. Bu sistemde dikkat çeken şu; tüm öğrenciler TYT\'de Türkçe ve Matematik\'ten 40\'ar soruyla karşılaştıkları için örneğin tıp okumak isteyen sayısal alanın öğrencisi tıp tercihi yapacaksa sabah 40 Matematik sorusu çözmüş, öğleden sonra yine 40 tane Matematik çözerek tıp tercihinde bulunacak yani tıp okumak isteyen öğrenci 80 soruluk bir matematik testi ile karşılaşacak. Bu sınavın temelinde tüm öğrenciler için Türkçe ve Matematik var. Öğrencilerin iyi derece Türkçe ve Matematik bilmeleri gerekliliği esas alınarak oluşturulmuş bir sınav\" açıklamalarında bulundu. \"ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONUNU DÜŞÜRMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELERİ GEREKİYOR\" Sistemde konu dağılımının değişmediğini ve öğrencilerin lisede 9\'uncu sınıftan itibaren öğrendiği konulardan sorumlu olacağını kaydeden Dr. Aslan şöyle devam etti: \"Sınav sistemi değişti ancak içerik değişmedi. Öğrencilerin motivasyonunu düşürmeden yoğun bir şekilde çalışmaya devam etmeleri gerekiyor. Sistemin artısı şu; öğrenciler önceden mart ayında YGS\'ye giriyordu ve şubat ayından itibaren okullardaki devamsızlık artıyor ve birçok öğrenci okula gitmiyordu. Bu sistemde haziran ayında sınav gerçekleşeceği için okula devamlılığın artacağını düşünüyorum. Okuldaki eğitim ve öğretimin niteliğinin artacağına, okulların öneminin artacağına inanıyorum. Biz eğitim öğretim sisteminin sınava hazırlık odaklı değil, öğrencilerin bilgi ve becerilerini artıran, gerekli kazanımlarla donatarak bir üst eğitim kurumuna hazırlayan bir nitelik kazanmasını istiyoruz. Bu sistem doğrultusunda okula devamlılığın artmasını umuyoruz. Onun dışında, önceki sistemde eşit ağırlık öğrencisi hukuk tercihi yapacak öğrenci YGS sınavında aslında alanı dışında olan Fen Bilimleri sorularıyla da karşılaşıyordu çünkü öğrenciler ek puan almak için bu soruları da çözüyordu. Bu sistemde öğrenci sadece alanına odaklanacağı için hangi alanda ilerleyecekse o alana çalışacak.\" \"OKULLARIMIZDA TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE DANIŞMANLIK YAPAN MENTOR ÖĞRETMENLER VAR\" Bu sistemde okullardaki rehber öğretmenlere büyük görevler düştüğünü dile getiren Dr. Aslan,\"Rehberlik çok önemli, okullardaki rehber öğretmenlere büyük görevler düşüyor. Öğretmenlerin öğrenci ve velilerle birlikte hedef belirleme çalışmaları, tercih danışmanlığı çalışmaları yapmaları gerekiyor. Bahçeşehir Kolejinde tüm öğrencilerimizin mentor öğretmeni var. Mentor öğretmenlerimizle, öğrencilerimizin hem sosyal hem akademik alandaki gelişimlerini takip ediyoruz. Mentor öğretmenler öğrencilerine hedef belirliyor ve bu hedefe ulaşmak için birebir danışmanlık yapıyor. Aynı zamanda kurumlarımızda kariyer merkezlerimiz var, bu merkezlerde öğrencilerimizin kariyer tercihlerinin belirlenmesi, kendini tanıyıp, gerçekleştirmesi için çalışmalar yapılıyor ve tercih danışmanlığı yapılıyor. Burada önemli olan öğrencilerin hedefi ve isteği doğrultusunda doğru mesleklere yönelmesi için çalışmalarla öğrencileri desteklemek.Dün yeni sisteme ilişkin yapılan açıklamalar doğrultusunda Bahçeşehir Koleji olarak bizde öğrencilerimize yeni sınav sistemine uygun ilk deneme sınavını pazartesi günü iki oturum halinde yapacağız\" diyerek sözlerini tamamladı.