(Görüntülü Haber) "Yeni sistemde soru sayısı artırılmalı, okul listeleri erken açıklanmalı"

Merve DUNDAR -Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)- LİSELERE kayıt için TEOG yerine gelecek sistemin ayrıntıları Milli Eğitim Bakanı Dr. İsmet Yılmaz tarafından açıklandı. Sınavsız yerleştirmenin esas alındığı yeni sistemi değerlendiren Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, \"Okulların başarılarını artırmayı hedefleyen bu sistemde farklı başarı gruplarındaki öğrenciler bir arada olabilecek. Yeni sistemle tüm öğrenciler için sınava girme zorunluluğu kalktığından öğrenciler ve aileler üzerindeki sınav stresinin de azalacağını düşünüyorum. Ancak sınava girecek öğrencileri bekleyen 60 sorunun sayı olarak çok az, bunun artırılması gerektiğine inanıyorum. Ayrıca sınavla öğrenci alacak liselerin listesinin Mayıs ayında açıklanacağı belirtiliyor. Bu tarihin öne çekilmesi gerektiğini düşünüyorum\" dedi. Milli Eğitim Bakanı Dr. İsmet Yılmaz tarafından açıklanan yeni sistemde öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu yok. Yalnızca okul tercihi yapmak isteyen öğrencilerin sınava gireceği sistemde, liseye geçiş sınavına katılmak istemeyen öğrenciler evinin yakınındaki 5 okuldan birini tercih edebilecek. Bu tercihlere göre yapılacak yerleştirmelerde öğrencinin okul puanı esas alınacak. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları adı altındaki liselere kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ise 60 sorudan oluşan ve Haziran ayında yapılacak sınava dahil olacak. Öğrenciler 90 dakika sürecek sınavın sonucuna göre tercihlerini yapabilecek. Sistemde özel okullara ise kendi sınavlarını yapma serbestliği veriliyor. \"OKULLARDA BAŞARININ ARTMASI HEDEFLENİYOR\" Adrese dayalı yerleştirmenin ağırlıklı olduğu bu sistemle okullarda başarının artırılmasının hedeflendiğini söyleyen Dr. Özge Aslan, \"Farklı başarı gruplarındaki öğrencilerin aynı okulda birleşmeleriyle üst başarı grubundaki öğrencilerin, orta ve alt gruptaki öğrencilerin başarısını artırması hedefleniyor. Bu şekilde genel olarak okulların başarılarının artırılması isteniyor. Şu anda sekizinci sınıfta okuyan bir milyon 200 bin öğrenci var. Yeni sistemle bu öğrencilerin yaklaşık yüzde 90\'ının adreslerine göre liselere yerleşeceği öngörülüyor. Bunun dışında kalan yüzde 10\'luk dilim için ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Haziran ayında yapılacak bir sınav olacak. Bu sınava isteyen öğrenciler girebilecek. Sadece fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve proje okulları gibi belirlenen okullar sınavla öğrenci alacak\" diye konuştu. \"SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK LİSELERİN LİSTESİ DAHA ERKEN AÇIKLANMALI\" Sınavla öğrenci alacak liselerin isimlerinin Mayıs ayında belli olacağını belirten Dr. Aslan, \"Ancak bu tarihin geç olduğunu düşünüyorum. Çünkü öğrencilerin hedefledikleri lisenin listede olup olmadığını bir an önce öğrenmesi ve bu şekilde çalışmalarına yön vermesi gerekiyor\" dedi. \"SORU SAYISININ ARTMASI SINAVIN GÜVENİLİRLİĞİNİ ARTIRACAKTIR\" Yapılacak sınavda toplam 60 soru sorulacağı konusuna da değinen Dr. Aslan, \"Sekizinci sınıf konularının ağırlıklı olacağı bu sınavda TEOG\'dan farklı olarak altıncı ve yedinci sınıf müfredatından da sorulara yer verilecek.’’ Bu durum öğrencilerde tedirginlik yaratmış durumda. Bizim öngörümüz sınavda çıkacak altıncı ve yedinci sınıfa dair soruların sekizinci sınıfla bağlantısı olan konular üzerinden olması yönünde. Ayrıca soru sayısının 60 olması öğrenci seçme ve yerleştirme için yeterli olmayacaktır. Soru sayısının artırılması sınavın güvenilirliğini de artıracaktır\" ifadelerinde bulundu. \"OKULLARIN AMACI ÖĞRENCİYİ SINAVA HAZIRLAMAK OLMAMALI\" Okulların öğrencileri sınavlara hazırlayan kurumlar haline gelmesini eleştirdiklerini dile getiren Dr. Aslan, \"Okulların esas amacının öğrencileri sınava hazırlamak üzerine olduğunu gözlemliyoruz. Bunu değiştirmek gerekiyor. Yeni sistemde de bu durumun altı çizilmektedir. Öğrencilerimizin 21\'inci yüzyıl bireyleri olmalarını, yaratıcı, eleştirel düşünebilen, problem çözebilen bireyler olmalarını istiyoruz. Bu noktada da okulların amacı sınava hazırlamak değil sözünü ettiğim becerileri kazandıran çalışmalar yapmak olmalı\" diye konuştu. Dr. Aslan, özel okulların MEB tarafından yapılacak sınavla veya kendi sınavlarını yaparak öğrenci alabileceği sistemde özel okulların ortak bir sınav yapacaklarını düşündüğünü ifade etti.