(Görüntülü Haber) "Yapay Zeka'nın kullanımı için hukuksal düzenleme şart"

İSTANBUL, (DHA)- \'YAPAY Zekâ\' teknolojisinin hayatın her alanına hızla yayıldığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Hasan Sınar,\"Bu nedenle \'Yapay Zekâ\'nın kullanım alanlarına ilişkin sınırları belirleyen yeni bir hukuki düzenleme rejimi geliştirilmelidir” dedi.





Suudi Arabistan’ın \'Sophia\' adlı robota vatandaşlık vermesi, Shibuya Mirai adlı robotun Japonya’da oturma izni almasının ardından Yapay Zeka teknolojisinin geldiği son nokta hızla tartışılmaya başladı. Gelişen bu teknolojinin hukuki açıdan bir takım sorunlar yaratacağını belirten Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Sınar, “Yapay Zeka teknolojisi şu an emekleme aşamasında, hayatımıza daha çok girdikçe hukuki açıdan sorunlara yol açacağını göreceğiz” dedi.





Yapay Zeka teknolojisinin daha da ileriye gideceğine dikkat çeken Sınar, “Hukuk dünyasında da yeni düzenlemeler ortaya çıkacak. Biz hukuk anlayışımız ve yasal düzenlemelerimizi buna göre yeniden revize etmek zorunda kalacağız ve hukuk uygulamasını da çok köklü biçimde değiştireceğini öngörüyorum. Gelecek planlarımızı yapay zekanın hayatımızın parçası olacağı gerçeğine göre şekillendirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.





“HUKUKİ ve CEZAİ SORUMLULUK KİMİN?”





Yapay Zekâ teknolojisiyle üretilmiş sürücüsüz bir otomobilin yaptığı kazadan hukuki açıdan kimin sorumlu olacağının halen bilinmediğine işaret eden Yrd. Doç. Dr. Sınar, “Yapay Zekâ\'nın dünya üzerindeki önemli temsilcilerinden Elon Musk Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek için Türkiye’ye geldi. Musk, elektrikli araç ve elektrikli araç motor parçaları tasarlayan Tesla’nın CEO’su. Şimdi de sürücüsüz otomobil projesi üzerinde çalışıyorlar. Bu projeyle üretilmiş bir otomobil kaza yaptığında maddi hasardan doğan hukuki sorumluluk ve eğer ölüm veya yaralanmaya yol açılmış ise bu durumda cezai sorumluluk kime ait olacak? Bu gibi durumlarda ezberlerimizi bozan yeni bir yasal düzenleme yapmak gerekiyor” dedi.





“HAWKING’İN UYARISINA KULAK VERMELİYİZ”





Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking’in, ‘Yapay Zeka medeniyet tarihindeki en yıkıcı gelişme olabilir’ açıklamasını hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Sınar, “Yapay Zeka\'nın sunduğu fırsatların bir de savaş ve silah teknolojisi için kullanıldığını düşünürsek Yapay Zeka korkunç zararlar verebilecek olağanüstü bir teknoloji olarak karşımıza çıkar. Bu, Hollywood sinemasının sıkça işlediği bir felaket senaryosunu yani Yapay Zekaya sahip makinelerin insanlığı ele geçirdiği bir teknolojiye dönüşebilir mi? Açıkçası, bu konuda öngörüde bulunabilmek kolay olmasa da, Yapay Zeka teknolojisi kötüye kullanıldığında insanlığa öyle büyük zararlar verebilir ki gerçekten bir gün bir kıyamet senaryosuna da yol açmayacağı ileri sürülemez. Bugün bir savaş ortamında dahi kısaca “insancıl hukuk” dediğimiz ve sözgelimi doğrudan sivillere saldırmayı yasaklayan, nükleer silah kullanımını engelleyen kurallar var. Oysa, insan unsurundan arınmış bir Yapay Zeka hiçbir kuralla bağlı değildir ve hedefe ulaşmak için her türlü kötülüğü yapabilir. Bu nedenle Hawking’in uyarısına da kulak vermeliyiz” diye konuştu.