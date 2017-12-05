T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) "Yan bakma" cinayeti kamerada

* Fatih'te "yan bakma" nedeniyle tartıştığı kişi ve arkadaşlarının saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti

05 Aralık 2017 18:57

* Fatih\'te \"yan bakma\" nedeniyle tartıştığı kişi ve arkadaşlarının saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti. * Sokak ortasındaki bıçaklı silahlı dehşet dakikaları güvenlik kamerasına yansıdı. * Saldırganı, kavga sırasında yere düşürdüğü ve üzerinde adının yazılı olduğu bıçak kılıfı ele verdi. Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA Fatih\'te \'yan bakma\' tartışması sonrası 3 kişinin saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan olay, geçtiğimiz cuma günü saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Fatih, İskenderpaşa Mahallesi\'nde sokakta arkadaşları ile sohbet eden inşaat işçisi 31 yaşındaki Mustafa Cete\'nin yanına daha önce \"yan bakma\" nedeniyle tartıştığı kişi yaklaştı. Elinde bıçak bulunan kişiyle Cete kavga etmeye başladı. Kavga sırasında saldırgan, Cete\'yi defalarca bıçakladı. Birkaç saniye sonra saldırganın 2 arkadaşı da kavgaya dahil oldu. Aralarından biri Mustafa Cete\'ye tabancayla defalarca ateş etti. YERE DÜŞTÜ SALDIRI DEVAM ETTİ Saldırganlar yere düşen Mustafa Cete\'yi bıçaklamayı ve tekmelemeyi sürdürdü. Cete\'nin arkadaşı araya girerek kavgaya ayırmaya çalıştı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden ve çok sayıda bıçak darbesi ile ağır yaralanan Cete, ambulansa Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mustafa Cete, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olayın her anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. DÜŞÜRDÜĞÜ BIÇAK KILIFI YAKALATTI Cinayetin ardından polis ekipleri sokakta inceleme yapıp delil topladı. Ekipler, burada üstünde isim yazılı bir bıçak kılıfı buldu. Fatih Asayiş Büro Amirliğ ekipleri, bıçak kılıfının sahibi, olayın faillerinden İ.A.\'yı yakalayarak gözaltına aldı. Polis şimdi diğer iki saldırganın peşinde.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FatihSokakSaldırganıHaberKamera Zeki GÜNALDHA FatihGüvenlikMahallesiMustafa CeteElindeCeteKavgaBirkaçAralarındanYERE DÜŞTÜ SALDIRI DEVAM ETTİ SaldırganlarVücudunaHaseki EğitimAraştırma HastanesiYaşanan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24