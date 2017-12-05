(Görüntülü Haber) "Yan bakma" cinayeti kamerada

* Fatih\'te \"yan bakma\" nedeniyle tartıştığı kişi ve arkadaşlarının saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti. * Sokak ortasındaki bıçaklı silahlı dehşet dakikaları güvenlik kamerasına yansıdı. * Saldırganı, kavga sırasında yere düşürdüğü ve üzerinde adının yazılı olduğu bıçak kılıfı ele verdi. Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA Fatih\'te \'yan bakma\' tartışması sonrası 3 kişinin saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan olay, geçtiğimiz cuma günü saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Fatih, İskenderpaşa Mahallesi\'nde sokakta arkadaşları ile sohbet eden inşaat işçisi 31 yaşındaki Mustafa Cete\'nin yanına daha önce \"yan bakma\" nedeniyle tartıştığı kişi yaklaştı. Elinde bıçak bulunan kişiyle Cete kavga etmeye başladı. Kavga sırasında saldırgan, Cete\'yi defalarca bıçakladı. Birkaç saniye sonra saldırganın 2 arkadaşı da kavgaya dahil oldu. Aralarından biri Mustafa Cete\'ye tabancayla defalarca ateş etti. YERE DÜŞTÜ SALDIRI DEVAM ETTİ Saldırganlar yere düşen Mustafa Cete\'yi bıçaklamayı ve tekmelemeyi sürdürdü. Cete\'nin arkadaşı araya girerek kavgaya ayırmaya çalıştı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden ve çok sayıda bıçak darbesi ile ağır yaralanan Cete, ambulansa Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mustafa Cete, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olayın her anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. DÜŞÜRDÜĞÜ BIÇAK KILIFI YAKALATTI Cinayetin ardından polis ekipleri sokakta inceleme yapıp delil topladı. Ekipler, burada üstünde isim yazılı bir bıçak kılıfı buldu. Fatih Asayiş Büro Amirliğ ekipleri, bıçak kılıfının sahibi, olayın faillerinden İ.A.\'yı yakalayarak gözaltına aldı. Polis şimdi diğer iki saldırganın peşinde.