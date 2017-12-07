(Görüntülü Haber) "Trump iç politikadaki başarısızlığını dış politikayla angaje etmeye çalışıyor"

Gül KABA- Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) - UZMANLAR dün ABD Başkanı Donald Trump\'ın Beyaz Saray’dan yaptığı açıklamada resmi olarak Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanısını değerlendirdi. Trump\'ın iç politikada başarısız olduğunu o nedenle de dış politikada verdiği kararlarla bu durumu kapatmaya çalıştığını belirtti. Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, \" Trump iç politikadaki başarısızlığını dış politikayla angaje etmeye çalışıyor\" dedi. İstinye Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, \"Trump iç politikadaki başarısızlığını dış politikayla angaje etmeye çalışıyor\" ifadelerini kullandı. İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Emekli Büyükelçi Dr. Oğuz Çelikkol ise, kararın çok zamansız aldığını vurgulayarak, \"Trump geldiğinden beri iç politikada ciddi bir muhalefetle karşı karşıya. Son olarak Amerikan halkının Trump yönetimine duyduğu güvenin yüzde 30-35\'lere düştüğü ifade ediliyor. Bunun dışında Trump yönetimine hatta kendisine kadar gidebilecek soruşturma süreci var. Bütün bunlar Trump\'ı dış politikada böyle kararlar almaya yönlendirdi\" diye konuştu. \"TRUMP NETANYAHU\'NUN SÖYLEDİKLERİYLE HAREKET EDEN BAŞKAN OLDU\" Trump\'ın iç politikadaki başarısızlığının dış politikayla angaje etmeye çalıştığını dile getiren Prof. Dr. Caşın, şunları söyledi: \"Trump NATO\'da başarılı olamadı, özellikle Rusya\'yı caydırabilecek NATO\'yu kuramadı. Suriye sorununu çözemedi. İran\'ı da düşman ilan ediyor yani Ortadoğu politikası bu. Böyle olunca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu\'nun söyledikleriyle hareket eden devlet başkanı oldu. Öte yandan Amerikan ekonomisindeki düşüş ve Çin\'in karşısındaki düşüşünü telafi edemiyor ve onun yerine Katar\'ı, Suudi Arabistan\'ı önce tehdit ediyor sonra onlara silah satıyor, bu çok yanlış bir politika. \"TRUMP\'IN MESAJI ÇOK TEHLİKELİ VE TEK TARAFLI\" Dinler savaşının başlayabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Caşın, \"Tam 100 yıl sonra Trump \'biz yeni bir savaşı başlatıyoruz\' diyor. Bu savaş dinler savaşı mı? Evet. Bu mesaj çok tehlikeli bana göre ve tek taraflı bir karardır. Tüm dinlerin ve devletin iradesini yok sayan, hukuken ve etik açıdan ihlaldir. Eşitlik ilkesine de aykırıdır.\" \"İÇ POLİTİKADA YAŞANANLAR TRUMP\'I DIŞ POLİTİKAYA YÖNLENDİRDİ\" İstanbul kültür Üniversitesi öğretim üyesi Emekli Büyükelçi Dr. Oğuz Çelikkol da kararın çok zamansız ve yanlış olduğunu dile getirdi. Dr. Çelikkol, şöyle konuştu: \"Çok zamansız alınmış bir karar. Çünkü Kudüs\'ün statüsü bütün uluslararası toplumu ilgilendiriyor. Neden şimdi böyle bir karar aldığına Amerikan iç politikası açısından bakabiliriz. Trump geldiğinden beri ciddi bir muhalefetle karşı karşıya. Son olarak Amerikan halkının Trump yönetimine duyduğu güvenin yüzde 30-35\'lere düştüğü ifade ediliyor. \"Bunun dışında Trump yönetimine hatta kendisine kadar gidebilecek soruşturma süreci var. Milli Güvenlik Danışmanına yönelik soruşturmalar çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Bunlar Trump iç politika açısından dış politikaya yönlendirmiş olabilir.\"