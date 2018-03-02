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(Görüntülü Haber) "Sihirli Flüt" Şefika Kutluer Londra'da Kanser Vakfı yararına resital verdi

Celal Sönmez / Londra, 2 Mart (DHA) - "Sihirli Flüt" olarak bilinen ünlü sanatçı Şefika Kutluer, Londra'da SCAT (Skeletal Cancer Action Trust) Kemik Kanseri Vakfi yararına, "Resim ve Müzik Buluşması"  adıyla düzenlenen sanat gecesinde bir resital verdi

02 Mart 2018 14:27

Celal Sönmez / Londra, 2 Mart (DHA) - \"Sihirli Flüt\" olarak bilinen ünlü sanatçı Şefika Kutluer, Londra\'da SCAT (Skeletal Cancer Action Trust) Kemik Kanseri Vakfi yararına, \"Resim ve Müzik Buluşması\"  adıyla düzenlenen sanat gecesinde bir resital verdi.

Organizator Zeynep Ober tarafindan organize edilen gece CML Cargo, Seyit Dekor ve Phoenix Pianos sponsorluğunda, Londra Piccadilly St. James\'s Kilisesi\'nde gerçekleştirildi.

SCAT Kemik Kanseri Vakfi, Birleşik Krallık\'ta kurulumuş kemik kanseri alanında bilimsel araştırmalara önemli destekler veriyor ve hastalara uzman cerrahlar, danışmanlar ve maddi yardımlar sağlıyor. Bu gecede elde edilen gelirin tamamı SCAT Kemik Kanser Vakfı\'na bağışlandı.

Organizator Zeynep Ober, babasını kemik kanserinden dolayı kaybettiğini belirterek, bu yardım gecesinin kendisi için çok büyük önem taşıdığını vurguladı.

Gece icin ünlü sanatçı, \"Sihirli Flüt\" diye anılan Şefika Kutluer bir flüt resitali verdi. Kutluer\'e piyanoda ünlü İngiliz piyanist Fred Scott eşlik etti.

Organizasyonun \"resim\" tarafını da, usta ressam Sümer Erek tamamladı. Erek, müzik eşliğinde duygularını tuale yansıtarak, konser süresince canlı olarak fırçasıyla bir objenin tual uzerine nasıl yansıdığını gösterdi.

SCAT Kemik Kanseri Vakfı üyesi piyanist Fred Scott\'un, yakalandığı kemik kanserini nasıl yendiğini anlatan \"One Autumn Day\" adlı kitabı gecede satışa sunuldu. Kitap satışından elde edilen gelir de SCAT\'a bağışlandı. (Fotoğraflı)

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