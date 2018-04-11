(Görüntülü Haber) "Savunma sanayiinde beklenenin çok üzerinde bir yer edindik"

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, \"Türkiye, yetişmiş personeliyle savunma sanayii alanında beklenenin çok üstünde bir yerlere gelmiştir. ATAK helikopterlerimiz dünyadaki 80 ATAK helikopteri içinde beşincidir\" dedi. İstinye Üniversitesi bünyesinde kurulan Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nin (GÜVSAM) açılışı, Türksat Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül\'ün katılımıyla gerçekleşti. Türkiye\'nin Yerli ve Milli Savunma Sanayi\' başlıklı bir konuşma yapan Vecdi Gönül, en gelişmiş teknolojinin savunma sanayiinde uygulandığını anlattı. \"ATAK HELİKOPTERİMİZ DÜNYADA BEŞİNCİ\" Savunma sanayinin ülkeyi savunmanın yanı sıra yüksek teknolojiyi de kullandığına dikkat çeken Vecdi Gönül, Türkiye\'nin bu alandaki çalışmaları hakkında şunları söyledi: \"Türkiye yetişmiş personeliyle savunma sanayiinde bugün beklenenin çok üstünde belli yerlere gelmiştir. A400M Avrupa projesi olduğu halde, Avrupa ülkelerinin yarısından çoğu buna katılamamıştır. Türkiye katılmıştır ve uçaklarını yapabilmiştir. F35\'ler bir NATO projesi olmasına rağmen NATO\'nun 20 ülkesi katılamamıştır, Türkiye burada da çok önemli başarılar sağlamıştır. Bu Türkiye\'nin geldiği teknolojik seviye açısından iki önemli işarettir. Bunun yanında insansız uçaklar, ATAK helikopteri. NATO standartlarına göre Türkiye\'nin yaptığı ATAK helikopteri dünyadaki 80 kadar ATAK helikopteri içinde beşincidir. İlk ikisi ise Rusya ve Amerika\'ya aittir.\" \"22 GÜN SU ALTINDA KALACAK DENİZALTILAR ÜRETİLİYOR\" Türkiye\'nin Almanya ile birlikte ürettiği denizaltılar ile ilgili de değerlendirmede bulunan Gönül, \"Klasik denizaltılar 3 gün deniz altında kalabilir, sonrasında oksijeni tükendiği için su yüzüne çıkarlar. Yeni tip denizaltı 22 güne kadar kalacak bir denizaltı. Bu Almanlarla beraber Türkiye\'de imal edilmektedir. Nükleer denizaltı öncesi en son ve gelişmiş teknolojidir. Daha teslim alınmadı Türk Deniz Kuvvetleri tarafından üretiliyor. Denizin üstüne çıkmadan sürati de fazladır, Atlantik Okyanusu\'nu aşabilecek bir denizaltı olacaktır\" diye konuştu. \"GÜVENLİK PROBLEMLERİNİ ANALİZ EDİP PROJE ÜRETECEĞİZ\" GÜVSAM\'ın Türkiye\'de güvenlik alanına çalışacağını ifade eden İsitinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, \"Çalışmalarına yeni başladı, bugün de ilk resmi etkinliğimizi yaptık. GÜVSAM\'ın amacı Türkiye\'nin içinde bulunduğu güvenlik problemlerini analiz edip zayıf bulduğu noktalarda projeler üretmek, bunları paydaşlara aktarmak. Güvenlik meselesinin siyasi, ekonomik, sosyal, teknolojik birçok boyutunu ele alıyoruz. Siber güvenlikten, şehirlerin güvenliğine, göç güvenliği gibi farklı boyutlarda birbirleriyle kesişen noktaları düşündüğümüz bir mekanizma kurduk. Kritik teknolojileri bizim üretiyor olmamız önemli. Biz kritik teknolojilerin neresi olduğunun bir dökümünü yapıp ilgililere sunmaya hazırlanıyoruz\" şeklinde konuştu. GÜVSAM Başkanı Dr. İsmail Sarı ise ilk toplantısını gerçekleştirdikleri merkez adına heyecanlı olduğunu belirterek, \"Çevre güvenliği, tohum güvenliği, genetik güvenliği, şehir güvenliği, göç güvenliği konularıyla ilgili bizim üniversitemiz çalışmalar yapacak. İmzaları atar atmaz çalışmalarımıza başladık. Bugünkü konferansta bizim için önemli bir adım oldu\" dedi. Etkinlik sonunda Rektör Melih Bulu, Türksat Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül\'e çiçek ve plaket takdim etti.