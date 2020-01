(Görüntülü Haber) "Sahte zayıflama ilaçlarında olması gerekenin 4 katı etken madde tespit edildi"

Buse ÖZEL / Ömer HASAR - İSTANBUL, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı verilerine göre 2016 yılında internet üzerinden 1 milyondan fazla sahte ve kaçak ilaç satıldığı tespit edildi. Zayıflama ilaçları ve cinsel gücü arttırıcı hapların başı çektiği ilaçlar, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını bozmanın yanı sıra birçok insanın ölümüne de neden olabiliyor. Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) Yönetim Kurulu Başkanı eczacı Armağan Ener, Sağlık Bakanlığı tarafından 5 mg kullanılmasına izin verilen bir etken maddenin sahte zayıflama ilaçları içinde 20 mg kullanıldığını ve bunun ölüme kadar götürebileceğini söyledi. Armağan Ener, sahte ve kaçak ilaçların önüne geçilmesi için internetten ilaç satışının daha iyi denetlenmesi gerektiğini ve caydırıcı cezalar uygulanması gerektiğini belirtti. \"CAYDIRICI CEZALAR UYGULANILMALI\" 2018 yılının 28-30 Eylül tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi\'nde, \'Uluslararası Geleceğin E- Hali En Büyük Eczacılık Buluşması\' isimli bir kongre düzenleyerek bu konuya dikkat çekeceklerini söyleyen Ener, bu konuda alınması gereken önlemleri ise şöyle anlattı: \"Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu\'nun bu konunun üzerine daha ciddi giderek köklü çözümler getirmesi lazım. Ciddi yasaklamalar ve cezalar uygulanması gerekiyor çünkü sitelerden biri kapanırken diğeri açılıyor. Biz Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği olarak bu konuda da öncü olmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde bir çalıştay düzenleyerek devletin her kademesini, eczacılıkla ilgili sağlık sektörü içindeki tüm birimleri bu kongreye davet etmek istiyoruz. Bu satışı yapan sitelere şu anda kapatma cezası veriliyor. Belli miktarlarda da para cezası veriliyor ancak bunlar caydırıcı olmuyor.\" NORMALDE OLMASI GEREKENİN 4 KATI ETKEN MADDE BELİRLENDİ Eczacıların 5 yıl aldığı eğitimde insan anatomisinden fizyolojisine kadar bitkilerin üretimine ve ilaçlar içerisindeki tüketimine kadar her konuda eğitim gören kişi olduğunu belirten Ener, \"Bu konuda halkın ilacı ve her türlü takviyeyi eczacı danışmanlığında, eczacıdan alması en doğal olay. Bu nedenle ilaç eczanelerden alınmalı\" dedi. Zayıflama ilaçlarının böbreklere ve karaciğerlere ciddi zararlar verdiğini, zaman zaman ölümlere varana kadar sonuçları olduğunu da belirten Ener sözlerine şöyle devam etti: \"Türkiye gelecek 10 yıl içerisinde dünya ilaç pazarında 10 ülke içerisinde yer almak istiyor. Bu oranın Türkiye\'de ilaç endüstrisine katkı sağlaması isteniyor. 2016 yılında yasaklanan sahte ilaçların büyüklüğü ise 1 milyonun üzerinde. Bunun 626 bin kadarı zayıflama ilaçlarından oluşuyor, 300 bin küsuru de cinsel içerikli ilaçlardan oluşuyor. Zayıflama ürünlerinin içerisinde ise Sağlık Bakanlığı tarafından birkaç yıl önce sadece 5 mg\'na izin verilen bir etken maddenin bu ilaçlar içerisinde 15-20 mg halinde bulunduğu yapılan analizlerde tespit edildi.\" 2017 YILINDA 724 İNTERNET SİTESİ KAPATILDI Ener ayrıca Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu\'nun (TİTCK) 2017 Eylül ayında yapılan denetimlerinde, ilaç gibi lanse edilerek piyasaya sürülen 73 sahte-kaçak ürün tespit edildiğini, ve TİTCK\'in sahte ve kaçak ürünler ile mücadele kapsamında, 2017 yılında bunların satış veya tanıtımını yapan 724 internet sitesini kapattığını açıkladı. \"DERMAKOZMETİK ÜRÜNLERİ UCUZA ALANLAR CİLTLERİNE ZARAR VERMİŞ OLUYOR\" Dermakozmetik ürünlerin de internetten satın alınmasının tehlikeleri olduğunun altını çizen Ener, bunun da ciddi zararları olabileceğini belirtti ve sözlerini şöyle noktaladı: \"Dermakozmetik ürünleri ilaç hassasiyeti ile hazırlanan ve cilt sağlığı için çok önemli olan ürünler. Genellikle hekim reçeteleri ile tüketicilerimize sunduğumuz ürünler, ancak bunların tüketimi arttıkça sahtelerinin yapılması konusunda art niyetli kişilerin iştahlarını da arttırıyor. Maalesef sahte ürünlerle insanlar biraz ucuza almak isterken ciltlerine de zarar vermiş oluyorlar.\"