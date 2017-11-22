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(Görüntülü Haber) "Palalı saldırgan"ın vurulduğu an güvenlik kamerasında

Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA) Taksim'de iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 'Palalı' olarak tanınan Sabri Çelebi ile Faruk Ünal, ayaklarından kurşunlanarak yaralandı

22 Kasım 2017 15:36

Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA) Taksim\'de iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada \'Palalı\' olarak tanınan Sabri Çelebi ile Faruk Ünal, ayaklarından kurşunlanarak yaralandı. Olay, dün saat 21.15 sıralarında, Talimhane Lamartin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. İki grubun birbirine ateş etmesi sonucu Gezi olaylarında palayla vatandaşlara saldırdığı için kamuoyunca \'Palalı\' olarak tanınan Sabri Çelebi ile Faruk Ünal, tabancayla ayaklarından kurşunlanarak yaralandı. Yaralılar, çevredeki bir özel hastanene kaldırılarak tedavi altına alındı. Çatışma ve palalının yaralanma anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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