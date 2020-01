(Görüntülü Haber) "Müziğin insan sağlığına büyük katkısı var"

İSTANBUL, (DHA) - MEDİCANA International İstanbul Hastanesi ve Yaşam Dergisi işbirliğinde her ay düzenlenen \'Yaşam Tadında Aylık Buluşmalar\' etkinliğine katılan ünlü sanatçı, söz yazarı ve bestekar Orhan Gencebay müziğin insan sağlığına büyük katkısı olduğunu söyledi.

Medicana International İstanbul Hastanesi ve Yaşam Dergisi tarafından, her ay düzenli olarak gerçekleştirilen ve toplumun önde gelen isimlerinin ağırlandığı \'Yaşam Tadında Aylık Buluşmalar\' etkinliğine ünlü sanatçı, söz yazarı ve bestekar Orhan Gencebay konuk oldu. Katılımcılarla yaşam, sanat ve sağlık üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştiren Orhan Gencebay; hasta ve hasta yakınlarına moral verdi.Medicana International Hastanesi konferans salonunda, gerçekleştirilen etkinliğe oyuncu Defne Yalnız ve Metin Yıldız, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Vekili Hikmet Gülay, hastane yöneticileri ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.Sağlık hizmetinin yanı sıraBeylikdüzü sakinlerine, hastalara ve refakatçilerinemoral vermek ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlik,katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

\" MÜZİK RUHUN GIDASIDIR\"

Bu tür etkinlikler vasıtasıyla hayranlarıyla sohbet etme şansı bulmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Gencebay, söyleşide, sağlığını ve zindeliğini eski sporcu olmasıyla beraber, kendiyle barışık olmasına da borçlu olduğunu dile getirdi. Gencebay, \"Sağlıklı olmak hepimiz için son derece önemli. Doğru bir yaşam tarzı belirlemek, düzenli egzersizi hayatımızın odak noktasına koymak ve sağlık kontrollerini aksatmadan yaptırmak gerekiyor. Bunun yanında, insanın iç dünyasında barış ve huzur olması da sağlıklı olmanın en temel adımlarından biri. Benim için bu iç huzuru sağlayan en önemli noktalardan biri sanat, özellikle de müzik. Müzik ruhun gıdasıdır; aynı zamanda dinlendirici ve tedavi edici özellikleriyle de sağlığa büyük katkısı var. Tüm sevenlerime kendileriyle barışık olmaları, sanatı kucaklamaları ve sağlıklarına gereken önemi vermelerini tavsiye ediyorum\" dedi.

\"10 ŞARKIDAN OLUŞAN YENİ ALBÜM ÇALIŞMAM VAR\"

Şu anda üzerinde çalıştığı 10 şarkıdan oluşan yeni bir albüm olduğunu aktaran Gencebay, \"Gönül dostları değişik soundlar duyacaklar, beğeneceklerini ümit ediyorum. Her zamanki gibi şarkılar, aranjman bana ait, seslendiren de benim tabi ki\" diyerek sözlerini tamamladı.

\'\'ORHAN GENCEBAY HEPİMİZİN KALBİNE DOKUNAN SANATÇILARDAN\'\'

Proje hakkında bilgi veren hastanenin Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, \'\'Medicana International İstanbul Hastanesi olarak, Yaşam Dergisi ile her ay \'Yaşam Tadında Aylık Buluşmalar\' projesini hayata geçiriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı tanımlarken iyilik ve ruh iyiliğini de işin işine katıyor. Biz, bu tip sosyal çalışmalarının hastalarımıza ve insanlara faydalı olacağına inanıyoruz. Bu bölgedeki vatandaşlarımızı hastanemizde ağırlıyoruz. Sevilen kişilerle beraber olmaya ve yaşamdan kesitler aktarmaya çalışıyoruz. Böylece onların ruhlarına birazcık dokunmayı arzuluyoruz. Bu akşam kıymetli sanatçımız Orhan Gencebay ile beraberiz. Kendisi hepimizin kalbine dokunan sanatçılarımızdan\'\' şeklinde konuştu.

\"AMACIMIZ YENİ DOSTLUKLARA TEMEL ATMAK\"

Projede katkısı olan Yaşam Dergisi İmtiyaz Sahibi Leyla Peker ise, \'\'Bu projeye başlarken amacımız, kaybolan değerleri ve dostlukları canlandırmak ve yeni dostlukların temelini atmaktı. İstedik ki insanlar her ay bir araya gelsin ve yeni dostluklar oluşsun. Dört yıl önce yola çıktık ve çok güzel destekler aldık. Bu akşam Türk Sanat dünyasının duayeni, yapı taşı Orhan Gencebay\'ın da bizimle birlikte olmasından çok mutluyuz\'\' açıklamalarında bulundu.

\"HASTALARIMIZ VE HASTA YAKINLARIMIZDA BU ETKİNLİĞE KATILIYOR\"

Medicana International İstanbul Hastanesi Başhekimi Dr. Rüya Şişman, Medicana sağlık grubu olarak aylık \' Yaşam Tadında Aylık Buluşmalar\' etkinliğinde ünlü konuklarımızı ağırlıyoruz. Hastalarımız ve hasta yakınlarımızda bu etkinliğe katılıyor. Ayrıca bölge halkımızı da davet ediyoruz\" diye konuştu.

\"İNSANLARI BULUŞTURMASI AÇISINDAN FAYDALI VE KEYİFLİ\"

Oyuncu Defne Yalnız, yaşam dergisi Beylikdüzü ve çevresinde yayın yapıyor. Artık geleneksel hale geldi. yaklaşık 7 senedir devam eden aylık buluşmalarımız var. Her ay bir konuk davet ediliyor. Bende Beylikdüzü\'nde yaşayan azıcık tanınan bir insan olarak dostlarımla birlikteyim. İnsanları buluşturması açısından keyifli ve faydalı\" dedi.