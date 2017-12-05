(Görüntülü Haber) "Mecliste kadın temsil oranımızla 83 yıl önce dünya ikincisiydik, şimdi ise 133'üncü sıradayız"

Merve DUNDAR-Faruk KAHRAMAN / İSTANBUL, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU), Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 83\'üncü yılı ve Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında \"Atatürk ve Kadın\" başlıklı bir söyleşi düzenledi. Etkinliğin moderatörü BAU İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina, \"O yıllarda kadınların temsil oranı yüzde 4.6 oranındaydı, mecliste 18 kadın milletvekili vardı ve dünya sıralamasında ikinciydik. TBMM\'deki milletvekili sayısına göre şu anda ise bu oran 14.7 ve maalesef dünyada 133\'üncü sırdayız\" dedi. BAU Beşiktaş Yerleşkesinde düzenlenen söyleşide konuşmacılar, gazeteci Hıfzı Topuz, yazar Hanri Benazus, BAU Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu ve BAU İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gönül Bakay hem Atatürk\'ün anılarını katılımcılarla paylaştı hem de Türkiye\'de yaşayan kadınların hakları konusunda neler yapabileceğini tartıştı. \"KADINA BU HAKKI EN ERKEN VEREN ÜLKELERDEN BİRİYİZ\" Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin Mustafa Kemal Atatürk\'ün yıllar önce Türk kadınına duyduğu inanç ve güveni ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Altınbaşak, \"1934 yılına baktığımızda kadınlarına seçme ve seçilme hakkı veren 28 tane ülke var ve sadece 17\'sinde bu hak kullanılıyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan 11 yıl sonra kadınlarına erkekleriyle beraber karar mekanizmalarında yer alma hakkını vererek gerçekten çok büyük bir adım atmış ve Türk kadına verdiği değeri ortaya koymuştur\" dedi. \"TEMSİL ORANI 83 YIL ÖNCEYE GÖRE ÇOK DÜŞÜK\" O günlere bakıldığında Türk kadının ilk kez böyle bir hakka sahip olmasının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Altınbaşak, \"Mecliste yüzde 4.6 gibi bir oranla 18 kadın milletvekili vardı. Bu sayıyla o dönemde dünyada ikinciydik. Fakat şu anda yüzde 14.7 temsil oranı ile maalesef dünyada 133\'üncü sırdayız. Kadınların temsil oranı belediye meclislerinde yüzde 10.7, il genel meclislerinde yüzde 4.8, belediye başkanlıklarında yüzde 3, muhtarlıklarda ise yüzde 2. Bu nedenle yapmamız gereken çok şey var\" diye konuştu. \"HAKLARINIZIN FARKINA VARIN\" Mustafa Kemal\'in toplumun iki tarafı birlikte olduğu zaman daha yükseklere çıkacağına inandığı için bu değişimi yaptığını söyleyen Prof. Dr. Altınbaşak, \"Bugün olmak istediğimiz yerde değiliz. Biz kadınlar daha fazla çalışmak, haklarımızı korumak, anlamak ve birbirimize anlatmak zorundayız. Maalesef kadınlarımızın çoğu haklarının farkında değil, bunları kullanamıyor. Bu noktada eğitim çok önemli. Biz kadınlarımıza ne kadar fazla eğitim alma, kendilerini geliştirme, donanımlarını artırma imkanı verirsek Türk kadını o kadar başarılı olacaktır. Nitekim sporda, sanatta, bilimde son derece başarılı Türk kadınları var, bunların sayısının çok yukarı çıkacağına inanıyorum çünkü bu potansiyel var\" ifadelerinde bulundu.