(Görüntülü Haber) "Kurtlar Vadisi Vatan" filminin galası yapıldı

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-15 Temmuz\'daki darbe girişimi ve eş zamanlı olarak Türkiye sınırında yaşanan olaylar konu edinen Kurtlar Vadisi Vatan filminin gala gösterimi yapıldı. Yapımcılığını PANA Film\'in yaptığı filmin yönetmenliğini Serdar Akar yaparken, başrolünde serinin diğer filmlerinde olduğu gibi Necati Şaşmaz rol alıyor.





\"FİLMİ İZLEYENLER BU COĞRAFYADA NASIL BİR ŞEYLER YAŞANDIĞINI DAHA NET ANLAYACAKLAR\"



Kurtlar Vadisi Vatan için bu akşam Beşiktaş\'ta bulunan Kanyon alışveriş merkezinde gala gösterimi yapıldı. Gösterime rol alan oyuncular, teknik ekip ile davetliler katıldı. Gösterim öncesi oyuncular basının karşısına geçti. Başrol oyuncusu Necati Şaşmaz film hakkında şöyle konuştu:



Kurtlar Vadisi Vatan filmi ile tekrar karşınızda olduk. Allah utandırmasın. Umarım herkesin beğenebileceği, gururlanabileceği bir film olmuştur.



8 hafta gibi bir sürede çekildi. Antalya yöresinde genel itibarıyla çekildi. Yalnız Polat\'ı ilk göreceğiniz yer Erbil olacak. Erbil\'de bir operasyonla başlıyor filmimiz. Sonra Büyükada, İstanbul, okyanus ötesi ve Kıbrıs\'ı konuk ettik filmimize. Yine aksiyonumuz var. Özellikle Kurtlar Vadisi seyircilerinin çok mutlu olacağına inandığım bir aksiyon filmi oldu. Ayrıca gündemimiz ile ilgili bir durumu var. Şu günlerde sınır ötesinde, Erbil ve o civarda yaşanan gündeme de bir göndermesi oldu filmin. 15 Temmuz\'un perde arkasında yaşanılanın aslında bir işgal olabilme ihtimalini biz vermiştik. Yine filmi izleyenler bu coğrafyada nasıl bir şeyler yaşandığını daha net anlayacaklar.





\"17-25 ARALIK VE 7 ŞUBAT MİT KRİZİ İLE İLGİLİ BİR SİNEMA FİLMİ YAPALIM DÜŞÜNCESİYLE DARBE İSMİNİ ALMIŞTIK\"



Şaşmaz, ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde \"Kurtlar Vadisi Darbe\" isminin haklarını satın almalarından sonra yaşanan tartışmalara ilişkin konuştu. Şaşmaz alınan ismin 15 Temmuz darbe girişimiyle alakası olmadığını belirterek, \"Kurtlar Vadisi Darbe diye bir isim almıştık. Biz onu 17-25 Aralık ve 7 Şubat MİT krizi ile ilgili bir sinema filmi yapalım düşüncesiyle \'Darbe\' ismini almıştık. Ancak domainini (dijital alanda satın alınan isim hakkı) almış. Bu domainini satanlar, onlar Kurtlar Vadisi uzantısı olan her şeyi alıp, sonra satmak gerekçesiyle başvuruyorlar. Onu biz gece 12\'de ekarte edip almayı başardık. Ancak bunu aldığımızdan dolayı patent başkanlığı bize suç duyurusunda bulundu. Biz daha öncesinden nasıl biliyor muşuz gibi. Biz de o örgütle beraber adım atmışız? suçlamasında bulunuldu. Büyük ihtimalle bu suçlamayı yapan ve buna benzer suçlamaları yapanların kendilerini gizleme amaçlı yaptıklarını düşünmekteyim. Savcılıktan takipsizlik kararını aldık. Özetle filmin adını \'Kurtlar Vadisi Vatan\' olarak değiştirmeye karar verdik. Kurtlar Vadisi Filistin, Kurtlar Vadisi Irak filmlerinin ardından ülkemizde geçen bu trajik olayı yaşatmak, anlatmak için Kurtlar Vadisi Vatan demeyi tercih ettik\" diye konuştu.





KURTLAR VADİSİ VATAN\'IN KONUSU...



Kurtlar Vadisi Vatan\'ın konusu ise şöyle: 15 Temmuz 2016… Türk Milletinin vatan sevgisiyle destan yazdığı o meşum gece...O gece… Darbeci hainlerin zaferini bekleyen düşman, Türkün toprağını işgal etmek için pusuya yatmıştı. Ele geçirilen Türkiye haritasında askeri birlikler ve özel harekât merkezleri gibi stratejik önemi olan onlarca hedefin yanı sıra sınırdaki bir nokta da işaretlenmiştir: Yalavuz… Asırlardır Türkün toprağını işgal etmek için fırsat bekleyen düşman, koca bir orduyla sınırımıza dayanmış, darbeden gelecek haberi beklemektedirler. Polat Alemdar ve ekibi, Türk Milleti ile birlikte içerdeki ve dışardaki düşmanlara karşı zorlu bir mücadele verecektir.





Başrollerini Necati Şaşmaz, Sinem Uslu, Nezih Işıtan, Cahit Kayaoğlu ve Erhan Ufak paylaştığı Kurtlar Vadisi Vatan filmi 29 Eylül\'de vizyona girecek.