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(Görüntülü Haber) "Kolsuz Agop" son yolculuğuna uğurlandı

İhsan YALÇIN - Harun UYANIK / İstanbul DHA PROF

17 Şubat 2018 19:57

İhsan YALÇIN - Harun UYANIK / İstanbul DHA PROF. Dr. Agop Kotoğyan, Kumkapı\'daki Meryem Ana Kilisesi\'ndeki cenaze töreninin ardından Zeytinburnu\'ndaki Balıklı Ermeni Mezarlığı\'na defnedildi. Türkiye\'nin yetiştirdiği en önemli cildiye uzmanlarından \"Kolsuz Agop\" olarak tanınan Prof. Dr. Agop Kotoğyan için Kumkapı\'daki Meryem Ana Kilisesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Kotoğyan\'ın ailesi, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Ermeni Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan ile aralarında meslektaşları, arkadaşları, öğrencilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. KALABALIK KİLİSENİN DIŞINA TAŞTI Tören öncesi Agop Kotoğyan\'ın eşi Suzan, oğlu Garen, kızı Darphin Kotoğyan ve diğer aile fertleri kilise girişinde taziyeleri kabul etti. Aileye başsağlığı dileğinde bulunanların oluşturduğu kuyruk kilisenin önündeki sokağa taştı. Episkopos Sahak Maşalyan\'ın yönettiği cenaze töreninin ardından Kotoğyan, Zeytinburnu\'ndaki Balıklı Ermeni Mezarlığı\'nda toprağa verildi. 79 yaşındaki Prof. Dr. Agop Kotoğyan, geçtiğimiz salı günü İstanbul\'da vefat etmişti.

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