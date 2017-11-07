(Görüntülü Haber) "Karma sınıfların oluşması eğitime katkı sağlayacak"

İSTANBUL, (DHA)- LİSEYE geçişte TEOG yerine uygulanacak yeni sistemin artılarını eksilerini değerlendiren Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, yeni sistemle oluşacak karma sınıfların eğitim ve öğretime büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Nitelikli liselere girmek isteyen öğrencileri bekleyen sınavda yer alacak 60 sorunun artırılması gerektiğini ifade eden Kurt, sınavdaki soru dağılımının da bir an önce netleşmesi gerektiğini dile getirdi. Sekizinci sınıf öğrencilerinin merakla beklediği liseye geçişte yeni sistem Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından açıklandı. Sınava girme zorunluluğunun olmadığı yeni sistemde, proje okul kapsamında yer alan fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin öğrenci alımını sağlayacak bir sınav yapılacak. Sınava dahil olmak istemeyen öğrenciler evlerine yakın olan liselerden beşini tercih edecek. Yerleştirmeler öğrencilerin okul puanları esas alınarak yapılacak. Proje okullarda eğitimini sürdürmek isteyen öğrenciler 60 sorudan oluşan 90 dakikalık bir sınava girecek. Haziran ayında yapılacak sınav TEOG\'da olduğu gibi sadece sekizinci sınıf konularını değil altıncı ve yedinci sınıf konularından da sorular içerecek. Özel okulları ise ister MEB tarafından yapılan genel sınavla isterlerse kendi yapacakları özel sınavla öğrenci kabulünü sağlayacak. \"ÖĞRENCİNİN OKUL BAŞARI NOTU DAHA ÖNEMLİ HALE GELECEK\" Şu anda sekizinci sınıfta okuyan 1 milyon 200 bin öğrenci olduğunu söyleyen Adil Kurt, \"Bu öğrencilerden 65 bin kadarı Mayıs ayında açıklanacak ve sınavla öğrenci alacak liselere gidecek. Sınava girmeyip mahallesindeki liseye gitmek isteyen öğrencilerin ise 5 tercih hakkı olacak. Eğer bir okulun kontenjan sayısı tercih sayısına göre az kalırsa öğrencinin okul başarı notuna bakılacak. Bu durum okul başarı notunun önemini artıracak. Öğrencinin evine yakın okula gitmesi ise okul seviyelerinin birbirine yaklaşması açısından son derece iyi olacak. Bu sistem devam ettiği sürece okulların seviyeleri arasında fark kalmayacak. Sınıflardaki seviyelendirmeler de kaldırıldı. Bu okullarda yapılan en büyük hataydı. Karma, heterojen sınıfların oluşması eğitime ve öğrenmeye büyük katkı sağlayacak\" diye konuştu. SİSTEMİN ELEŞTİREL YANLARI Sınavdaki soru sayısının az olduğunu dile getiren Kurt, \"Ne kadar az soruyla sınav yapılırsa ölçme değerlendirme de o kadar düşer. Soru sayısı 60 yerine 120 olsaydı, süre buna bağlı olarak artırılsaydı daha rahat olurdu. Ayrıca hangi ders ve sınıftan kaç soru sorulacağının da bir an önce açıklaması lazım. Bilgilerin netleşmesi öğrencinin çalışmasına da katkı sağlayacaktır\" ifadelerinde bulundu. \"ORTAK SINAVDAN YANAYIZ\" Özel okullar için Türkiye genelinde ortak bir sınav yapılması taraftarı olduğunu söyleyen Kurt, \"Bizim kurum olarak yaptığımız Uğur Kabul Sınavı var. Bu sınavı öğrenci genel sınava girse dahi yapıyoruz. Öğrenci alımı konusunda şu anda bizler de değerlendirme aşamasındayız\" dedi.