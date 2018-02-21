(Görüntülü Haber) "İstismara karşı aileler devletle hareket etmeli"

İSTANBUL, (DHA)– KAĞITHANE Belediyesi\'ne bağlı Kadın Kent Gönüllüleri, çocuk istismarına karşı ailelerin devletle birlikte hareket etmesi önerisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada, çocuklara cinsel istismarla ilgili yasal düzenleme için hazırlık yapıldığını belirtti. Açıklama üzerine Kağıthaneli kadınlar da suçluların gerekli cezaları almasını ancak bu suçun temeline inilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kadın Kent Gönüllüleri üyesi Selma Şenses, çocuk istismarı konusunda üzgün ve tepkili olduğunu dile getirerek, bu suçun önüne geçilebilmesi için çeşitli tedbirler alınması gerektiğini belirtti. Eğitimin evde başladığını kaydeden Şenses, “Evde çocuklarımıza nasıl davranmaları gerektiğini, hangi bölgelerine dokunmalarına izin vermemeleri gerektiğini ve kendisini nasıl koruyabileceğini öğretmemiz gerekiyor. Ailelerin devletle beraber hareket etmesi gerekiyor. Bu konuda biz kadınlara daha çok görev düşüyor. Sadece kız çocuklarımıza değil, erkek çocuklarımıza da eğitim verilmesi gerekiyor” dedi. “HİÇBİR ÇOCUK SUSMAMALI\" Sosyal medyada ‘Çocuk susar; sen susma’ şeklinde yapılan paylaşımının detaylarına inilmesi gerektiğine vurgu yapan Hülya Kiremitçi, “Çocuğa bir şiddet uyguladığında hangi mercilere başvurabileceği öğrenmesi lazım. Bu mercilerden en önemlisi de anne ve babadır. Çocuğun nerede ve ne şekilde susmaması gerektiğini önce anne ve baba öğretmelidir. Bu süreç eğitimle de devam eder. Bu eğitim sırf çocuklara yönelik değildir; ebeveynler için de geçerlidir” diye konuştu. “VİCDAN YOKSUNU BİR TOPLUM OLUYORUZ” Gün geçtikçe vicdan sahibi bir toplum olmaktan uzaklaşıldığını söyleyen Kiremitçi, “Suçluların cezalandırılması konusunda herkes üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmeli. İslam çerçevesinde hareket edildiği zaman toplumun bu tip sorunlarla karşılaşmayacağını düşünüyorum. Bu toplumda hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Biz birbirimize sıkı sıkıya bağlandığımız müddetçe her şeyin üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Bu kişilerin bu suçluların tabii ki ceza alması gerekiyor” ifadelerini kullandı. “ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ\" Konuşmasında çocukların güvenli alanlarda yetişmesi gerektiğine dikkat çeken Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ise belediye bütçesinin büyük bir kısmını çocukların güvenliği için harcadıklarını belirtti. (FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kadın Kent Gönüllüleri toplantısından detaylar -Kadın Kent Gönüllüleri üyesi Selma Şenses röportajı -Hülya Kiremitçi röportajı - Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç röportajı