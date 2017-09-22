T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) "İstifa etti" iddiaları tartışılırken Topbaş'tan mesaj

Özgür ALTUNCU/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hakkında istifa ettiği yönündeki iddialar tartışılırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden haber merkezlerine "Dr

22 Eylül 2017 19:31

Özgür ALTUNCU/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hakkında istifa ettiği yönündeki iddialar tartışılırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden haber merkezlerine \"Dr. Kadir Topbaş\'ın Mesajı\" başlığıyla fotoğraflı bir mesaj gönderildi. 


 



 


 

FOTOĞRAFLI MESAJ



Elektronik posta mesajı, saat 15.25\'te gönderildi. Mesajda, İBB\'nin ve Topbaş\'ın son dönemde gerçekleştirdiği etkinlikler fotoğraflarla anlatıldı. Mesajda yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın fotoğrafının altına \"Malazgirt Zaferinin 946\'ıncı yıl dönümünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımıyla törenle Muş\'ta gerçekleştirdiğimiz görgemli bir törenle kutladık\" denildi. Hasanpaşa Gazhanesini şehre yeniden kazandırıyoruz başlığıyla Topbaş\'ın törendeki bir fotoğrafı da paylaşıldı. Alibeyköy Fidanlığı\'ndaki inceleme gezisinden de yine fotoğraflı olarak bahsedildi. Son ve en dikkat çekici mesaj Kadir Topbaş\'ın fotoğrafıyla birlikte verildi. 


 



 


 

TOPBAŞ: ONUR VE MUTLULUK DUYUYORUM



Mesajda Topbaş\'ın ağızından \"Sevgili istanbullular her ay hayatınızı kolaylaştıracak ve aynı zamanda hemşehrilik ilişkisiyle aşığı olduğumuz bu kenti, daha yaşanılır ve çağdaş düzeye çıkaran yeni hizmetlerimizle sizlerin karşısına çıkmaktan onur ve mutluluk duyuyorum\" diye yazıldı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ALTUNCUİSTANBULDHABüyükşehir Belediye Başkanı Kadir TopbaşBüyükşehir BelediyesiKadir Topbaş Mesajı"MESAJ ElektronikMesajdaTopbaşCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanZaferininCumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24