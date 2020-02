(Görüntülü Haber) "İlham Veren Kadınlar" kitabı D&R'da düzenlenen panelle tanıtıldı

Murat DELİKLİTAŞ-Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE\'de kadınların toplumsal hayatın her alanında eşit oranda temsil edilmesi ve kadın girişimci sayısının artmasına yardımcı olmak amacıyla kurulan Kadın Girişimcileri Derneği\'nin (KAGİDER) öyküsünün anlatıldığı, gazeteci-yazar Elif Ergu tarafından kaleme alınan \'İlham Veren Kadınlar\' kitabı D&R\'ın evsahipliğinde düzenlenen imza günü ve bir panelle tanıtıldı. D.R\'da Elif Ergu\'nun moderatörlüğünde yapılan \'Ekonomik Kalkınma İçin Eşitlik; Neden? Nasıl?\' konulu panelde, Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, KAGİDER Başkanı Sanem Oktar ve Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton konuşmacı olarak yer aldı. İmza gününe Ali Koç, Gül Saygı, Ahmet Utlu, Ahmet Ergu, Elif Dağdeviren, Şah Yaycı, Nur Diba Satıcı, Ralf Tezman, Tuba Güler, Banu İpekel, Banu Birkan, Seba Başer, Aslı Soyak, Arzu Kunt, Zafer Kozanoğlu, Mustafa Taviloğlu, Rengin Suar, Halil Bezmen, Nazan Moroğlu, Sinan Öncel, Atilla Mira, Maide Kurttepeli, Emre Kurttepeli, Nasmina Oğuz, Berna Sağlam Naipoğlu ve Hürriyet icra kurulu başkanı Çağlar Göğüş gibi iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı. Gazeteci- yazar Elif Ergu, panelin açılışında yaptığı konuşmada, KAGİDER Başkanı Sanem Oktar\'ı ziyaretinden sonra kitabı hazırlamaya karar verdiğini belirterek \"Biliyorsunuz KAGİDER Türkiye\'nin ilk kadın girişimci derneği. Bundan 15 yıl önce kuruldu. Biz dedik ki; \'Kadınlar için bir şeyler yapalım birlikte ve onlara ilham verelim. Kadınlar birbirlerinden nasıl ilham alarak kurdular ve kendilerini yalnız hissetmemeye nasıl başladılar?\' Böyle yola çıktık. Dünyada ilham veren kadınların hikayesini topladık. Kadın hareketlerinden kesitlerle yaptık. Bu bir başlangıç. Biz ilham veren kadınların peşindeyiz. İlham veren kadınların topuk seslerini daha çok duyacaksınız. Çünkü biz daha fazla kadın olması için çalışmaya devam edeceğiz\" dedi. \"KADININ İSTİHDAMA KATILIM ORANI ÇOK DÜŞÜK\" Moderatör Elif Ergu\'nun, panelistlere yönelttiği \'Kadın istihdamını nasıl arttırabiliriz? sorusunu yanıtlayan Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, şunları söyledi: \"Öncelikle kızlarımızı okutmalıyız. Bize düşen görev de bu konudaki farkındalığı artırmaktır. İş dünyası bir yana, siyasette de kadınların katılımı çok az. Siyasette ve yerel yönetimde kadının katılımı arttıkça iş hayatında da daha fazla kadını göreceğiz. Avrupa Birliği yönetim kurulunda kadın oranını artırmak için %30 kota koymaya başladı. Türkiye bu kararı çoktan almalıdır diye düşünüyorum. Eğer kadının toplumdaki yerinin ne kadar önemli olduğunu, bir toplumun yarısını yeterince katılımcı yapmazsanız bir kalkınmışlıktan bahsetmenin mümkün olmadığını idrak edersek her şey olur. Kadın erkek eşitliğini gerçekten algılayıp özümsemektir asıl olan.” \"KADIN VE ERKEKLERİN EŞİT OLDUĞU, BİR DÜNYA HAYALİ İLE ÇALIŞIYORUZ\" KAGİDER Başkanı Sanem Oktar ise, \"Kadınların hangi meslekleri yapıp, yapmayacakları, hangi okula gidip, gitmeyecekleri, kiminle evlenip, evlenmeyecekleri, hangi işi seçip, seçmeyecekleri... Eğer bu perdeleri kaldırabilirsek, hem düşüncelerimizde hem bakış açımızda sanırım gerçek özgürlüğü o zaman bulacağız. En önemlisi, kalkınmadan bahsediyoruz. Kadının dahil olması ekonomik büyüklüktür ve aynı zamanda kalkınmadır. Kalkınma sadece para ile olacak bir şey değildir. Yanında eğitim, farklılığa tahammül etmek, demokrasi... Bunların hepsi bir araya geldiği zaman gerçek özgürlük ve gerçekten kadınların güçlenmesi anlamına gelir. KAGİDER\'in değerli kurucuları burada. Bir tane hayalimiz var. Hepimiz kadın ve erkeklerin eşit olduğu, fırsatlara eşit olarak ulaşabildiği bir dünya hayali ile çalışıyoruz. Bizler gönüllü çalışanlarız. Önce kafada bitirmek lazım. İlham almak ve ilham vermek çok önemli. Bugün bir kadın TÜSİAD Başkanı olduğu için ikinciler, üçüncüler ve dördüncüler gelebildi. Bugün Türkiye\'de bu bir daha sorgulanmayacak. Başbakan bir kadın olduğu için ikincisinin ve üçüncüsünün gelme şansı var. O yüzden kadınların birbirlerinde iyi örnekleri görmeleri, iyi örneklerin paylaşılması\" şeklinde konuştu. \"BU POZİTİF AYRIMCILIĞA ÇOK İNANIYORUM\" Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton da yaptığı konuşmada şunları söyledi: \"Öyle bir çağa geldik ki, artık birbirimizin başarısından kendimize gurur, pay çıkarıyoruz. Bu yoktu eskiden. Artık en önemli şey bizim geldiğimiz nokta. Benim öncülerinden olduğum \'Sisterhood\', kız kardeşlik. Diğer kız arkadaşlarımın başarılarından kendime pay çıkarmam. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu konuda pozitif ayrımcılık yapıyorum ve yapmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hala eşit yerde değiliz. Eşitlenelim sonra aynı yüklerle koşarız. Ama şu anda çok daha geriden geldiğimiz için bu pozitif ayrımcılığa çok inanıyorum. Gerekli olduğunu düşünüyorum\" Aralarında KAGİDER üyelerinin de bulunduğu davetlilerin ilgiyle izlediği panelin ardından Elif Ergu, İlham Veren Kadınlar kitabını imzaladı. KİTABIN GELİRİYLE 15 BİN KADINA UZAKTAN ERİŞİM HEDEFLENİYOR Hürriyet Kitap tarafından yayınlanan “İlham Veren Kadınlar\" kitabında dünyada ve Türkiye\'de kadın hareketinin tarihsel gelişimi perspektifi içinde KAGİDER\'in öyküsü ağırlıklı olarak kurucuların ve üyelerin ağzından aktarılıyor. 2002 yılında yüzde 4 olan kadın girişimci oranının ancak yüzde 8\'e yükseldiği Türkiye\'de, kadın girişimciliğini desteklemek üzere hazırlanan projelerin ayrıntılarına yer verilen kitapta, yalnızca İstanbul\'da değil Anadolu\'da ve Türkiye sınırları dışında yapılan çalışmalar da anlatılıyor. KAGİDER\'in bugüne kadarki başkanlarının, onur kurulunun ve tüm paydaşlarının düşüncelerinin yanı sıra kitapta kadın hareketin ruhunu oluşturan düşünce ve yaklaşımlara da yer veriliyor. Arzuhan Doğan Yalçındağ, Leyla Alaton, Nur Ger, Ümit Boyner, Meltem Kurtsan, Gamze Cizreli, Sanem Oktar, Suzan Sabancı Dinçer gibi iş dünyasının kadın temsilcilerinin yanı sıra KAGİDER\'in üyesi olan ve her biri farklı ilham verici öykülere sahip kadınların görüşlerinden derlenen kitapta, TÜSİAD eski Başkanı Tuncay Özilhan\'dan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi\'ye, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik\'ten, KAGİDER\'in ilk erkek destekçilerinden Şerif Kaynar\'a kadar iş dünyasının erkek temsilcilerinin de görüşleri yer alıyor. Kitabın satışından elde edilecek gelirle “Proje15\"i başlatan KAGİDER, proje kapsamında 15 bin kadına uzaktan erişim hedeflerken, Türkiye genelinde bin 500 kadına bu konularda birebir eğitim ve seminer fırsatları sunacak. Bir sonraki aşamada bu etkinliklerde sundukları iş fikirleriyle dikkat çeken 150 kadın girişimci adayı için girişimcilik kampı düzenlenecek. Kampta girişimci adaylarının iş fikirleri profesyoneller ve kadın girişimciler tarafından değerlendirilecek ve mentörlük desteği verilecek. Kamp sonunda ise 15 kadın girişimcinin fikirleri start-up iş projeleri olarak benimsenecek ve desteklenecek.