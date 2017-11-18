(Görüntülü Haber) "Hayatımda neden prens olmasın?" diyen eşinin kaldığı evi kurşunladı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da boşanma aşamasında olduğu E.G.\'nin iddiaya göre, \"Senin hayatında prensesler var. Benimkinde neden prens olmasın?\" sözüne sinirlenen C.G., eşinin misafir olarak kaldığı eve 6 kez ateş etti. Olay sonrası kaçan C.G., bir restoranda yemek yerken yakalandı.



Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi\'nde 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan E.G., bir süre önce eşi C.G.\'yi terk ederek, İzmir\'den Antalya\'daki akrabalarının yanına yerleşti. E.G., kendisine telefonla ulaşan eşi C.G.\'ye artık bir araya gelmek istemediğini söyledi. Eşinin kendisini başka kadınlarla aldattığını söyleyen E.G., \"Senin hayatında prensesler var. Benimkinde neden prens olmasın?\" dedi. Bu söz üzerine sinirlenen C.G., İzmir\'den Antalya\'ya geldi ve eşinin misafir olarak kaldığı eve tabancayla 6 kez ateş etti. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası C.G. kayıplara karıştı.



Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, 3 çocuk annesi E.G.\'nin ifadesine başvurdu. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 saat sonra C.G.\'yi restoranda yemek yerken yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen C.G., emniyet müdürlüğüne götürüldü.