(Görüntülü Haber) "Haraketsizlik pıhtı atma riskini arttırıyor"

Buse ÖZEL /GİRNE, (DHA)- OFİS çalışanları, uzun süre yatan hastalar, trafikte kalan ve uzun uçak yolculuğu yapanlar derin ven trombozu ve bunun en önemli komplikasyonu olan akciğer embolisi riski altında. Dünyada her 37 saniyede bir kişi bu nedenle hayatını kaybederken, her 4 ölümden birinin sorumlusu da pıhtı sonucu oluşan akciğer embolisi. OTOMATİK VİTES ARAÇ KULLANANLAR RİSK ALTINDA Kıbrıs\'ta düzenlenen 18\'inci Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ve 9. Fleboloji Kongresi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakkı Tankut Akay, trafikte uzun saatler geçiren insanları uyardı. Prof. Dr. Akay, \"Teknolojinin getirisi olduğu gibi götürüsü de var. Trafikte uzun saatler geçiren insanlardan düz vitesli araç kullananlar daha şanslı çünkü bu sayede bacaklarını daha çok çalıştırabiliyorlar. Ancak otomatik araç kullananlarda pıhtı atma riski daha yüksek\" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: \"Derin ven trombozu kişide bacakta ani başlayan ağrı ve renk değişikliği ile kendini gösteriyor. Renk değişikliği mavimsi, morumsu bazen kırmızıya çalan bir renk olabilir ancak kişinin bacağına dokunmayla ortaya çıkan hassasiyet olabilir. Eğer bu belirtiler olursa kişiler vakit kaybetmeden acil servise başvurmalılar. Derin ven trombozu acil serviste yapılacak bir fizik muayene ve doppler denilen ultrason tekniği ile tanı koyulabilecek bir hastalık. Tedavisi de artık çok daha kolay eskisine göre. Şu anda 20 günden önceki pıhtılar eritilerek yok edilebiliyor ve ülkemizdeki birçok hastanede güvenle uygulanabiliyor.” \"NEFES ALIRKEN BATMA HİSSİNE DİKKAT” Prof. Dr. Akay, derin ven trombozunun neden olduğu akciğer embolisinin ölüm riski yarattığını belirtti ve \"Her 4 kişiden birinin ölümüne neden oluyor ve her 37 saniyede bir kişi bu yüzden hayatını kaybediyor. Bacaklarda oluşan pıhtının kopup akciğere gelmesi ve akciğer damarlarını tıkaması. Akciğer pıhtısı olanlarda ani bir nefes darlığı, solunum sıkıntısı, nefes aldıkça batma hissi ortaya çıkıyor ve kişi hayatını bu nedenle kaybedebiliyor\" dedi. PIHTIYA KARŞI ZEYBEK Toplantıda yurt dışından getirilen ve Mr. X adı verilen bir robot zeybek oynadı. \"Hareketlen canlan, hareketsizlik tehlikelidir\" sloganıyla derin ven trombozuna karşı uyaran uzmanlar, hareketsizliğe karşı ofiste her bir saatte bir, beşer dakika egzersiz yapılmasını önerdi. Toplantıda konuşan kongre başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal toplardamarlarda pıhtı oluşması ve bu pıhtının akciğere yayılmasının özellikle beyaz yakalıları, bilgisayar başında vakit geçirenleri, ders çalışan öğrencileri tehdit ettiğini belirtti. Kanser hastalarında, pıhtı oluşumu riskinin arttığını da söyleyen Prof. Dr. Köksal, sigara kullanımının da içeriğinde bulunan zararlı kimyasal maddeler yüzünden kanın koyulaşmasına ve pıhtılaşmasına neden olduğunu söyledi. Toplantıda konuşan Prof. Dr. Kürşat Bozkurt da derin ven trombozunda yeni nesil ilaçların daha etkin olduğunu ve Türkiye\'de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme kapsamında olduğunu belirtti.