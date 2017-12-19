(Görüntülü Haber) "Hanuka" Bayramı İstanbul'da da kutlandı

Erhan TEKTEN-İdris TİFTİKÇİ-Can EROK/İSTANBUL,(DHA)-YAHUDİ toplumunun İstanbul\'daki en büyük ibadethanesi Neve Şalom Sinagogu\'nda Işıklar Bayramı (Hanuka) kutlandı. 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi tarafından düzlenen etkinliklerle kutlanan Hanuka bayramında davetliler program kapsamında müzeyi gezdi. Yapılan müzik dinletisinin ardından Hanuka bayramı hakkında bir anlatım yapıldı. Hanuka mumlarının yakılmasının ardından \"Sufganiyot\" adlı Hanuka\'ya özgü bir tatlı ikramı yapıldı. HANUKA BAYRAMI Kislev ayının 25. günü kutlanmaya başlanan Hanuka Bayramı, 8 gün sürüyor. Bu yıl 12 Aralık\'ta başlayan bayram, Yahudilerin Selefkilere karşı ayaklanmalarının anısına, sayısı her gün bir adet artırılarak yakılan mumlarla kutlanıyor. Bu niteliğiyle Hanuka, “Hag Ameorot/Işıklar Bayramı\" adıyla da biliniyor.