(Görüntülü Haber) "Gevrek Simit" sesleri Beykoz'dan yükseldi

Beykoz Belediyesi eski hükümlüleri simit arabasıyla topluma kazandırdı İSTANBUL,(DHA)- BEYKOZ Belediyesi, eski hükümlüleri topluma kazandırmak amacıyla dikkat çekici bir projeye imza attı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Beykoz Belediyesi, \'Simit Arabası Dağıtım Töreni\' düzenleyerek eski hükümlülere iş imkânı sağladı, \"Gevrek Simit\" sesleri Beykoz\'dan yükseldi. Beykoz Belediyesi Meydanı\'nda düzenlenen törene katılan onlarca vatandaş kendilerine tahsis edilecek simit ve mısır arabasının sevincini yaşadı. \"BUNLAR GEVREK SİMİT, TAŞ FIRIN SİMİT\" Eski hükümlülerden 53 yaşındaki Sebahattin Yılmazer 8 ay cezaevinde kaldığını belirterek, \"Beykoz Belediyesi\'nden bana eski mahkumları topluma kazandırmak adına simit arabası verileceği mesajı geldi. Yemek işlerinde daha önceden de tecrübeli olduğu için bana verilen simit arabasında çalışmakta hiç zorlanmayacağım\" diye konuştu. Yılmazer daha sonra ekmek teknesinin başına geçip \"Gevrek simit\" diye bağırarak satış yapmayı bekledi. Eşine çıkan simit arabasını almak için programa katıldığını dile getiren Nihat Türkoğlu, \"Bu yaştan sonra büyük paralar kazanma derdinde değiliz, eşimle birlikte çalışacağım simit arabasında rızkımı çıkartmaya çalışacağım\" ifadelerini kullandı. Yaşından dolayı kendisine iş verilmediğini söyleyen 12 senelik eski hükümlü 64 yaşındaki Şehittin Usta, kendisine simit arabası olduğu için büyük mutluluk yaşadığını aktardı. \"İNSAN GİBİ YAŞAMAK, HELAL EKMEK PARASI KAZANMAK İSTİYORUM\" Mısır arabası istediği için kendisine mısır arabası tahsis edildiğini ifade eden 35 yaşındaki eski hükümlü Çikek Şişman, yaşadığı duygu yoğunluğunu şu sözlerle dile getirdi: \"2008 yılında hüküm yedim. Allah\'a şükür kurtuldum, bir daha böyle bir şey olmayacak. Ben hep bunun mücadelesini verdim. İnsan gibi yaşamak, helal ekmek kazanmak istiyorum. Hep önüme engeller çıktı, hak ettiğim gibi yaşayamadım. İnşallah bu saatten sonra böyle yaşayacağım. Başkanımızdan Allah razı olsun. Bana insan gibi yaşamak için bir fırsat verdi. Bugün hem çok mutlu, hem de çok duygusalım.\" \"BİZ SİMİT ARABASI DEĞİL, EKMEK TEKNESİ VERDİK\" Simit arabası dağıtım törenini kurdele keserek başlatan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, \"Biz ekmek teknesi dağıtmaya çalışıyoruz. Allah nasip ederse bundan sonra da buna devam edeceğiz. Bu kardeşlerim burada ticareti ufaktan öğrenmeye başlayacaklar\" şeklinde konuştu. Kendilerine tahsis edilen simit ve mısır arabalarıyla ilk siftahlarını Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek\'ten alan eski hükümlüler, daha sonra satış yapmak üzere arabalarıyla birlikte belediyeden ayrıldı.