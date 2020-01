(Görüntülü Haber) "Elle Edit Alışveriş Festivali"nin ikincisi Hilton Convention Center'da gerçekleştiriliyor

Taner YENER/İSTANBUL,(DHA) ELLE dergisinin geçtiğimiz Nisan ayında, alışverişi eğlenceyle birleştirerek hayata geçirdiği ELLE Edit “Art of Shopping” alışveriş festivalinin ikincisi İstanbul Hilton Convention Center\'da gerçekleştiriliyor. ELLE dergisi Genel Yayın Direktörü Işın Görmüş, “Nasıl dolaşacağım işe gidiyorum vaktim de yok’ diye düşünüyorlarsa bence buraya gelsinler. Çünkü buradaki bütün markalar bizim Elle Dergisi\'nin editörlerinin süzgecinden geçmiş markalar. O markaların da en güzel ürünlerini buraya seçtik. Buraya geldiklerinde her şeyi ellerinin altında bulacaklar “dedi. İki gün sürecek festivalde moda, güzellik, aksesuar, mücevher, dekorasyon, çocuk gibi birçok kategoride marka bir arada satış yapıyor. Festival tadında geçen etkinlik, bu sefer ELLE ve ELLE Decoration dergileri ortaklığı ile yapılıyor. Etkinlikte ELLE ve ELLE Decoration editörlerinin filtresinden geçen ve özenle seçilen markalar ve ürünleri yer alıyor. 100’den fazla markanın ve tasarımcının katılımının beklendiği ELLE Edit, konuklarına farklı bir alışveriş deneyimi yaşatmanın yanında, çeşitli workshop’lar aracılığıyla da eğlenceli anlar sunuyor. İRİLİ UFAKLI TÜRK MARKALARA ASLINDA BİRAZ DA DESTEK OLMAK Etkinlikle ilgili bilgi veren ELLE dergisi Genel Yayın Direktörü Işın Görmüş, dergi olarak iki günlük bir alışveriş etkinliği organize ettiklerini belirterek, “Aslında Türkiye’de yıllardır yapılan bir kermes. Hem modaya destek olmak, hem alışverişi canlandırmak, hem de ekonomiyi canlandırmak. İnsanların biraz yılbaşı havasına girmesi biraz eğlensinler o amaçla yaptık. En büyük amaçlarımızdan biri de özellikle yeni kurulmuş yerleşik de olabilir, irili ufaklı Türk markalara aslında birazda destek olmak. Çünkü burada hem kendilerini gösterme fırsatı buluyorlar hem satış yapma fırsatı buluyorlar hem de bizlerle tanışıyorlar. Bu küçük irili ufaklı markaların dışında büyük markalar var, sponsorlarımız var.” dedi. Festivalin halka açık ve ücretsiz olduğunu ifade eden Görmüş, ”Birincisini Nisan ayında düzenledik bu ikincisi. Her sene iki kez muhtemelen Nisan ve Kasım sonu Aralık başı gibi gerçekleştiriyor olacağız. Markalar da birbirleriyle tanışıyorlar fikir alışverişinde bulunuyorlar. Dergi okurları bizlerle tanışıyor. Bizde çok memnun oluyoruz okurlarımızla tanışmaktan” şeklinde konuştu. HERKESİN BÜTÇESİNE UYGUN ÜRÜNLER OLMASINA ÖNEM VERİYORUZ Büyük perakende markaların yanı sıra irili ufaklı markaların da festivalde yer aldığını vurgulayan Görmüş, “Hep soruyorlar ‘Çok pahalı ürünler mi satıyorsunuz?’ diye ‘çok pahalı ürünler de var özellikle mücevher kategorisinde ama biz özellikle dergide de aynı şeye dikkat ediyoruz. Herkesin bütçesine uygun ürünler olmasına önem veriyoruz. Dolayısıyla pahalı ürün de bulabilirler ekonomik ürünler de bulabilirler. Herkesin bütçesine uygun çok geniş yelpazede ürün gamımız var. Mücevher almak isteyenler takı almak isteyenler, yılbaşı elbisesi, yılbaşı hediyesi arayanlar özellikle onların hepsini buraya bekliyoruz. Dükkan dükkan ‘Ben bu yılbaşında ne giyeceğim ‘ diye şu an dertlenen birisi varsa ‘Nasıl dolaşacağım işe gidiyorum vaktim de yok’ diye düşünüyorlarsa bence buraya gelsinler. Çünkü buradaki bütün markalar bizim Elle dergisinin editörlerinin süzgecinden geçmiş markalar. O markaların da en güzel ürünlerini buraya seçtik. Buraya geldiklerinde her şeyi ellerinin altında bulacaklar “ dedi. Öte yandan festivali gezen bazı vatandaşlar, bütçelerine uygun birçok seçenekte ürün bulabildiklerini söyleyerek memnuniyetlerini ifade ettiler.