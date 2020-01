(Görüntülü Haber) "Aşure et kadar protein içeriyor"

Gül KABA, Faruk KAHRAMAN/İSTANBUL (DHA) İSTİNYE Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, aşurenin et kadar protein içerdiğini, ayrıca amino asit zengini bir tatlı olduğunu söyledi.

Kremalı pastalar, şerbetli tatlılar yerine aşure yemenin çok daha faydalı olduğunu belirten Prof. Dr. Elmacıoğlu, bu tatlının sadece aşure ayında değil her ay bir kere pişirilmesi gerektiğini aktardı.

Aşurenin özellikle çocukların gelişimi açısından oldukça önemli bir tatlı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Elmacıoğlu, \"Kuru baklagillerde olmayan amino asitler, tahıllarda var; tahılda olmayan amino asit kuru baklagilde var, ikisi bir araya geldiği zaman ete yakın protein kaynağı elde ediliyor. Onun için aşure sadece tatlı olarak algılanmamalı, günümüzde hem Muharrem Ayı\'nın ritüeli olarak hem de her daim özellikle çocukların büyüme ve gelişimine katkısı olan bir tatlı. Ekonomik olarak ete eş değer değil ama kaslarımızın güçlenmesi için ihtiyacımız olan amino asit değerini yüksek miktarda taşıyan; kremalı pastalı yiyeceklerden, tatlılardan çok daha keyifli, besleyici ve güzel bir tatlı.Muharrem ayı bittikten sonra da ayda bir kere aşure pişirerek, her daim değerli bir tatlı olduğunu hatırlamak gerekir\" dedi.

\"DÜNYA BU HALDEYKEN SAĞLIKLI YİYECEKLERDEN HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇEMEYİZ\"

Kilonun dünyanın en büyük sorunu olduğunu o yüzden de sağlıklı yiyeceklerden hiç bir zaman vazgeçemeyeceğimizi kaydeden Prof. Dr. Elmacıoğlu, \"Dünya insanların sağlığını kaybettiği, yaşam kalitesinin bozulduğu sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Ama bunların yanında öyle sağlıklı yiyecekler var ki hiç bir zaman vazgeçemeyeceğimiz; bunların da en başında tatlı olarak aşure geliyor. Aşure besin değeri çok yüksek, kaliteli ve amino asit zenginliği açısından ete yakın bir protein kaynağıdır. Aşure\'nin içerisinde tahıl grubu, kuru baklagiller, bakla,nohut, beyaz fasulye gibi, kuru meyveler var, taze meyve var, bunun dışında dolma fıstığı, kuruyemiş, antep fıstığının kendisi, kuş üzümünü gibi de besin değerini artırıcı özellik taşıyan malzemeler var\" diye konuştu.