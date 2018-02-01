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(Görüntülü Haber) "Arabanın beyni kitlenmiş ve şoför durduramamış"

Enver ALAS - İSTANBUL,(DHA) ÜSKÜDAR'DAKİ kazayla ilgili İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri yetkilisi olay yerinde açıklama yaptı

01 Şubat 2018 15:30

Enver ALAS - İSTANBUL,(DHA) ÜSKÜDAR\'DAKİ kazayla ilgili İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri yetkilisi olay yerinde açıklama yaptı. Ramazan Şen kazanın ardından durağa dalan otobüsün şoförüyle görüştüğünü kaydetti. Ramazan Şen, \"Şoförle görüştüm. Kendisi, \'araba benden çıktı, hiçbir şey yapamadım\' diyor. Araba kendi kendine kontrolü kaybetmiş. Arabayı durduramamış ve girmiş\" diye konuştu. SÜRATLİ OLDUĞU ŞEKLİNDEKİ İDDİALARI KABUL ETMEDİ Olaya karışan şoförün polis merkezinde olduğunu belirten Şen, \'Süratli olduğu yönündeki\' iddiaların hatırlatılması üzerine de \"Kesinlikle süratli değil. Süratli olsa bu vaziyette olmaz. Araba ambaleye kalkmış; beyin denilen birşey var bu arabalarda. Arabanın beyni kitlenmiş ve şoför durduramamış. Frene bassanız, imdadı çekseniz yine de durduramazsınız\" şeklinde konuştu. BEYİNLİ ARAÇLARDA BİNDE BİR BU OLAYLAR YAŞANABİLİYOR. Bir basın mensubunun \"Bu tür teknik hatalar sık oluyor mu\" şeklindeki sorusuna Şen, \"Oluyor. Bir ay önce aynı şeyi yine yaşamıştık. Beyinli araçlarda binde bir bu olaylar yaşanabiliyor. Gaz pedalının takılması söz konusu değil, beyinle alakalı birşey\" şeklinde konuştu. İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri\'nden yapılan yazılı açıklamada da \"Kazaya neden olan otobüs dün itibariyle hizmete başlamış yeni nesil bir araçtır\" denilmişti.

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