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(Görüntülü Haber) "Antikapitalist Müslümanlar" ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA)  - ANTİKAPİTALİST Müslümanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, ölen işçiler için Fatih Camisi avlusunda gıyabi cenaze namazı kıldı

01 Mayıs 2018 17:16

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA)  - ANTİKAPİTALİST Müslümanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde, ölen işçiler için Fatih Camisi avlusunda gıyabi cenaze namazı kıldı.

İlahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık, Antikapitalist Müslümanlar grubuna gıyabi cenaze namazı hakkında bilgi verdikten sonra, ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Grup daha sonra \'Emeğin dili, dini, rengi, ırkı yoktur\' ve \'Mülk Allah\'ındır\' yazılı pankartlar açarak  Saraçhane Parkı\'na doğru yürüyüşe geçti. Grup yürüyüş boyunca, \'Allah, ekmek, özgürlük\' ve \'Zulme karşı omuz omuza\' sloganları attı. Grup, Saraçhane Parkı\'nın yanında bulunan İtfaiye parkına gelerek basın açıklamasını okudu. Grup açıklamanın  ardından Maltepe Miting Alanı\'na doğru yola çıktı.

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