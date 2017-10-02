(Görüntülü Haber) 30 yıl sonra kep atma sevincini yaşadılar

OKTAY ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), (DHA) EGE Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü\'nden 30 yıl önce mezun olan ve şuanda Türkiye\'nin çeşitli bölgelerinde yaşamlarını sürdürenler Muğla\'nın Milas ilçesinde bir araya gelerek 30\'uncu yıl anısına temsili bir kep atma töreni gerçekleştirdi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü\'nden 30 yıl önce mezun olan 16 kişi Muğla\'nın Milas ilçesinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. 1987 yılında mezun olan öğrenciler arasında yer alan PTT Milas Şube Müdürü Nafize Canlıoğlu\'nun ev sahipliğinde Baltalıkapı Restaurant Kafe\'de gerçekleşen buluşmaya emekli öğretim görevlisi Doç. Dr. Erkan Şen de katıldı. 1981 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü\'nde göreve başladığını belirterek eski öğrencileriyle Milas\'ta bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirten Doç. Dr. Şen, \"Bugün burada bulunan öğrenciler çok özel ve güzel bir sınıfın öğrencileriydi. Bugün çeşitli nedenlerden dolayı aramızda yer alamayan veya aramızdan ayrılanlar var. 30 yıl önce emek verdiğimiz öğrencilerimiz şimdi bir çok farklı alanlarda görev yapıyor. Aralarında eğitimci olan da var, yönetici olan da. Onların başarılı ve mutlu olduklarını görmek çok güzel\" dedi. BULUŞMA GÜNÜNE ÖZEL POSTA PULU Arkadaşlarını ve hocalarını uzun yıllar sonra bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden PTT Milas Şube Müdürü Nafize Canlıoğlu, \"1983-1987 yıllarını birlikte geçirdiğimiz, birçok şeyi paylaştığımız arkadaşlarımızla 30 yıl sonra bir araya geldik. Daha önce buluşan arkadaşlarımız olmuş ama bazılarımız mezuniyetten sonra ilk kez birbirimizi görme fırsatı bulduk. Bugünün anısına özel posta pulları da hazırlatacağız. Arkadaşlarımız yılbaşında veya özel günlerinde sevdiklerine bu özel pullarla ulaşabilecek\" dedi. 1987 yılında gerçekleşen mezuniyet törenine 8 kişinin çeşitli nedenlerden dolayı katılamadığını ifade eden Canlıoğlu, cübbe giyip, kep atamayanların ilk kez bu heyecanı yaşadığını söyledi. ÖZEL NOTLU DİPLOMA Türkiye\'nin çeşitli il ve ilçelerinden yola çıkarak Milas\'ta bir araya gelen 16 kişinin katılımıyla Milas\'ın tarihi alanlarından biri olan Baltalıkapı önünde mezuniyet töreni düzenlendi. Doç. Dr. Erkan Şen, içerisinde \"1983\'de başlayıp 1987 yılında tamamladığımız eğitim hayatımızın 30. yılı ve daha nicelerini kutlamak dileğiyle?\" notunun yer aldığı diplomaları öğrencilerine verdi.1987 yılında gerçekleşen mezuniyet ve kep atma törenine katılamayan Selman Güven, Cihat Akyol, Yasin Özdemir, Mehmet Hulusi Arabacı, Özlem Ünlü, Gülnur Öztaş, Münibe Gül Emkin ve Nafize Çetin 30 yıl aradan sonra bu mutluluğu yaşadılar. Mutlu anlarını \"30 yıl sonra gelen kep atma töreni\" notuyla özçekim yaparak sosyal medyada paylaştılar. Diploma töreni sırasında Doç. Dr. Şen\'e ise eski öğrencileri tarafından günün anısına bir plaket verildi.