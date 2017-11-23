(Görüntülü Haber) 30 YIL SONRA İLK GÜNKÜ HEYECANLA SINIFA GİRİP DERS ANLATTILAR

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN/KAVAK(Samsun), (DHA)SAMSUN?un Kavak İlçesi?nde bulunan Yaşar Doğu İlkokulu?nda hazırlanan proje kapsamında yaşları 71 ile 93 arasında değişen 9 emekli öğretmen okula gelerek sınıflara girip ders anlattı. Uzun yıllar sonra yeniden öğrencilerle bir araya gelip ders işleyen emekli öğretmenler büyük heyecan ve mutluluk yaşadı. Samsun?un Kavak İlçesi?nde bulunan Yaşar Doğu İlkokulu?nda 24 Kasım Öğretmen Günü nedeniyle ?Koca çınarlar, yeşeren fidanlar? Projesi hazırlandı. Proje kapsamında ilçe merkezi ve köylerinde yaşayan yaşları 71 ile 93 arasında değişen 9 emekli öğretmen okula davet edildi. Emekli öğretmenler Niyazi Aslankaya, Seyit Ahmet Kaya, Yaşar Çakın, Kaya Mehmet Sönmez, Yaşar Bilgici, Dilaver Özel, Seyit Ali Türel, Necati Çalışıcı, Alaattin Sarı okulda görev yapan genç öğretmenlerle bir araya gelerek hatıralarını anlattı. Ardından emekli öğretmenlerin görev yaptıkları dönemde çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı slaytı izlendi. Öğretmenler hep birlikte saz eşliğinde Aşık Veysel?in ?uzun ince bir yoldayım? türküsünü söyledi. Emekli öğretmenlere karanfil ve hediyeleri verildi. Ardından emekli öğretmenler sınıflara girerek öğrencilere ders anlattı. 25-39 yıl sonra ilk kez sınıfa girerek öğrencilere ders anlatan emekli öğretmenler büyük heyecan ve mutluluk yaşadı. Bazıları duygu dolu anlar yaşadı. Öğrenciler ise emekli öğretmenlerin sorduğu soruları parmak kaldırarak yanıtladı. Tahtaya yazdıkları matematik sorularını birlikte çözdü. 93 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Niyazi Aslankaya öğrencilere ders anlatırken çok heyecanlandığını söyleyerek ?1947 yılında göreve başladım. 31 yıl görev yaptıktan sonra emekli oldum. Bu gün Öğretmenler Günü nedeniyle bize okula davet ettiler. Çok mutlu olduk. 39 yıl sonra yeniden sınıfa girip öğrencilere ders anlattım. Öğretmenlik mesleğinin ne demek olduğunu bu gün tekrar bir daha hatırladım. Öğretmen küçük bir çocuğu yetiştiriyor ve memleketin yarını için hazırlıyorö dedi. 80 yaşındaki Yaşar Çakın, 1984?de Samsun?da yılın öğretmeni seçildiğini ve dönemin başbakanı Turgut Özal?ın elinden Ankara?da plaket aldığını belirterek ?Ben 30 yıl ilkokul öğretmenliği yaptım. Emekli olalı da 30 yıl oluyor. Köy ilkokullarında görev yaptım. Çocuklar o zaman yoksulluk içerisindeydi. O günlerde tahtaya yazı yazmak için tebeşir dahi bulmakta güçlük çekiyorduk. Şimdi kalemlerle tahta da yazı yazılıyor. Köyden ilçeye toplantılara gelmeye araç bulamazdık. 7 saat yürüdüğüm köy vardı. Ne araba ne yol vardı. Çok zor yıllarda görev yaptık. 30 yıl sonra bu gün tekrara sınıfa geldim. Çocukları çok seviyorum. Benim görev yaptığım dönemdeki çocuklarla bu günküler arasında hem ekonomi hem de bilgi açısından çok fark var. Bu gün geldik eski günlerimizi burada hatırladık. Sınıfa girip ders anlattım. Çok mutlu oldum ve heyecanlandımö diye konuştu. Sınıf ve resim öğretmenliği yapan 71 yaşındaki Seyit Ahmet Kaya ise 27 yıl sonra tekrara okula gelip öğrencilere ders anlatmanın kendisini eski günlere götürdüğünü söyleyerek ?Ben hem sınıf öğretmenliği hem de orta okulda resim öğretmenliği yapmıştım. Yıllar sonra tekrara derse girip öğrencilerle bir araya geldik. Yıllar öncesine gittim. Öğretmenliğimin ilk yıllarını hatırladım. İlkokuldaki öğrencilerimi hatırladım. Bu gün öğrencilere resimle ilgili bilgi vermeye çalıştım. Çok duygusal anlar yaşadımö şeklinde konuştu. Yaşar Doğu İlkokulu Müdürü Hacı Aydın ise emekli öğretmenleri tek tek yaşadığı köylere giderek evlerinde ziyaret edip okula davet ettiklerini söyleyerek, ?Emektar öğretmenlerimiz okulumuza geldi. Öğretmenlerimiz çok yaşlılar. Hatta Ladik Köy Enstitüsü?nde okudukları dönemde müzik öğretmeni Aşık Veysel olan emekli öğretmenlerimiz de var aralarında. Bizler için bu proje çok değerli. Öğretmenlerimiz okuluma gelerek derslere girip öğrencilerle buluştular. Eski günlerini hatırladılar. Bu gün gördüm ki sınıfa girdiklerinde ilk günkü heyecanla derslerini anlattılar. Öğrencilere alıştılar. Heyecanla derslerini anlattılar. Bundan sonra her ay bir emekli öğretmenimiz okulumuza gelip öğrencilerle buluşacak. Deneyimlerinden bilgi, beceri ve tecrübelerinden yararlanmak istiyoruzö dedi.