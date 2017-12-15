(Görüntülü Haber) 30 bin lirasını aldıkları kadını ikinci kez dolandırmak isterken yakalandılar

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA\'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, M.Ö. (67) adlı kadını ikinci kez dolandırmak isterken yakalandı. Bursa\'da M.Ö.\'yü arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, adına 28 adet telefon hattı açıldığını söyledi. M.Ö.\'den hesabındaki paraları çekip sivil polislere teslim etmesi istendi. M.Ö., bankadan 30 bin lira çekip, polis sandığı kişilere verdi. M.Ö.\'yü bir süre sonra arayan aynı kişiler, altınları olup olmadığını sordu. Altınlarının olmadığını ancak bankada 248 bin lira daha parasının olduğunu söyleyen M.Ö.\'den bu parayı çekmesini isteyen kişiler, ertesi gün bu paraları da almak için arayacaklarını söyledi. M.Ö. akşam eve gelen oğluna durumu anlattı, polise haber verildi. M.Ö., , ertesi gün polisle iş birliği yapıp, dolandırıcıların yönlendirmesiyle belirlenen bankaya gidip evine döndü ve beklemeye başladı. Parayı almak için gelen A.K. ile birlikte hareket ettikleri belirlenen Ş.L. ve İ.H. polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin İstanbul\'dan Bursa\'ya gelerek dolandırıcılık yaptığı öğrenildi. Şüphelilerden İ.H.\'nin merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi\'nde başka bir kişinin aynı yöntemle 8 bin TL, 275 euro, 2 bilezik, 10 çeyrek altın, 2 Cumhuriyet altını, 1 adet bilezik, 1 kolye, 2 adet yüzüğünü dolandırdığı ortayı çıktı. İ.H.\'nin kendini polis ve savcı olarak tanıtıp, bir başka kişinin daha 6 bin 800 dolar parasını dolandırdığı belirlendi. Emniyetteki sorgulamaları biten Ş.L, A.K. ve İ.H. adliyeye sevk edildi. Bu arada şüphelilerin parayı almaya gelme anları da güvenlik kameraları ile görüntülendi.